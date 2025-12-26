Los vecinos de El Puente, en Langreo, lucharán contra el derribo de sus viviendas, "como si nos tenemos que quedar de okupas"

Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, en el barrio de El Puente, en Langreo, se oponen rotundamente a los planes del Principado que pretende expropiar más de medio centenar de viviendas en la zona, derribarlas y construir tres bloques con 110 viviendas públicas de alquiler asequible.

Un nutrido grupo de vecinos mantuvieron este viernes una reunión con representantes del Ayuntamiento de Langreo para mostrar su rechazo al proyecto. “No lo vamos a permitir, como si tenemos que quedarnos de okupas”, alerta María Núñez, vecina de la zona desde hace más de sesenta años. La mujer denuncia que “durante los dieciséis años de las obras del soterramiento de las vías de FEVE no nos dieron ninguna licencia para arreglar nuestras casas y ahora nos dicen que nos las van a tirar”. Los vecinos entiende además que sus viviendas han perdido valor en la dos últimas décadas precisamente porque no les permitieron arreglarlas y por el deterioro que ha sufrido el barrio por las obras del soterramiento.

Una representación de los vecinos de la calle José Álvarez Valdéz, en el barrio de El Puente, ante el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Justiprecio y derecho al reaolojo

Zaida Ríos critica “que se quieran construir viviendas donde ya las hay, mientras que en otra zona del barrio que está muy degradada y con muchos problemas de ocupación se plantea ninguna actuación”. Ríos añadió que “se nos habla de expropiación, de demolición, de justiprecio y de derecho al realojo pero no se nos explica nada del proyecto”.

Una de las vecinas afectadas es Daniela López. Hace apenas seis meses que compró una vivienda en la calle José Álvarez Valdés y la reformó para asentarse en Langreo junto a su marido. “Cuando compramos la casa nadie nos informó de este proyecto y ahora nos dicen que nos la van a quitar”, lamenta. Además, denuncia que “el justiprecio, lo que nos va a ofrecer el Principado, nunca va a ser justo porque no va a estar acorde al precio de mercado”.

López denuncia que pese a todo “yo soy joven y puedo empezar en una nueva vida pero hay personas de edad avanzada, tenemos una vecina de 97 años, que no tienen a dónde ir”. Además, después de consultar la ley relativa a expropiaciones, López explica que “este debe ser el último recurso” por lo que el Principado debería valorar todas las alternativas técnicas antes de decidir derribar las viviendas de la calle José Álvarez Valdés”.

Los vecinos mostraron su unidad y su intención de “luchar juntos para buscar alternativas a la expropiación”. No rechazan la construcción de esas 110 viviendas públicas pero entienden que se pueden hacer en otra zona del barrio.

El concejal Pablo Álvarez, en el centro, con los vecinos de la calle José Álvarez Valdés del barrio de El Puente, en Langreo / D. O.

Una amplia representación de vecinos de la zona mantuvieron este viernes un encuentro con Pablo Álvarez, concejal de Servicios Operativos y Obras, que se comprometió a que el Ayuntamiento ejerza de mediador entre los vecinos y la consejería de Ordenación del Territorio del Principado, impulsora del proyecto. “El Ayuntamiento tiene obligación de escuchar a los vecinos y entendemos que cualquier mejora en el barrio debe contar con un consenso vecinal”, afirmó Álvarez que aclaró que “de momento” no hay nada firmado entre las administraciones local y regional. En opinión del concejal “el Principado debe escuchar las alternativas propuestas por los vecinos”.

Origen

El origen de la polémica está en una visita a Langreo de Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, en la que junto al alcalde de Langreo, Roberto García, anunció el proyecto de expropiación y demolición de más de medio centenar de viviendas en el barrio de El Puente, en la zona más cercana a lo que será un bulevar con la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento. Tras demoler esas casas se construirán tres edificios con 110 pisos de alquiler asequible. Los presupuestos del Principado para 2026 incluyen una partida de 3,8 millones de euros para comenzar con las expropiaciones. Zapico presentó un borrador de proyecto que ahora debe ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Langreo y posteriormente por el Consejo de Gobierno del Principado.