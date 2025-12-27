Aller eleva el presupuesto para el observatorio estelar y la zona de ocio de Cotobello al quedar desierto el concurso

El alto de Cotobello es una de las grandes apuestas del gobierno local allerano encabezado por Juan Carlos Iglesias. El regidor, junto con su equipo, se han marcado como objetivo revitalizar esta cima y convertirla en un recurso turístico de primer nivel. Ya se han dado los primeros pasos, pero aún quedan proyectos por llegar. Uno de ellos es el centro de recepción de visitantes y observatorio estelar que se ejecutará en un antiguo edificio de Hunosa. El Ayuntamiento ya había sacado las obras a concurso, pero el proceso quedó desierto. Ahora, el presupuesto se incrementará en un 30 por ciento, superando el medio millón. "Esperamos que ahora sí podamos llevarlo a término", señalaba el Alcalde.

El pasado 1 de septiembre fue cuando el Ayuntamiento de Aller lanzaba la licitación del proyecto, bajo el epígrafe "Realización de las obras de rehabilitación del edificio de Coto Bello", con un presupuesto base de 329.954 euros, que al sumarle el IVA daba una cantidad de 399.244 euros. Los fondos provenían del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Central, financiando con cargo al programa Next Generation de la Unión Europea. Al proceso no concurrió ninguna oferta, por lo que el pasado día 18 de diciembre se cerraba la licitación al quedar desierta.

Reuniones

Juan Carlos Iglesias explicó que tras comprobar que no había empresas que se hubieran interesado por el proyecto, tuvo conversaciones con el Gobierno del Principado y con técnicos regionales para encontrar una solución. Finalmente, se hizo una revisión de los precios que aparecían en el documento inicial para actualizarlos, dando como resultado que el las obras requerirían de una mayor inversión.

"En las próximas semanas se volverá a sacar a concurso el proyecto, con un incremento presupuestario de un 30 por ciento", señalaba Juan Carlos Iglesias. Esta modificación elevaría el coste de la rehabilitación de las antiguas oficinas de Hunosa en Cotobello por encima del medio millón (539.000 euros). "Esperamos que con este esfuerzo haya empresas que asuman la construcción del nuevo centro de visitantes", apuntó el regidor.

Astroturismo

La apuesta del Gobierno local allerano por reactivar el mítico alto es firme y decidida. En época de Gabriel Pérez Villalta y David Moreno en la Alcaldía, el PSOE ya había iniciado esa transformación del alto con su asfaltado y bautismo como cima "Chechu Rubiera", y con un final de etapa de la Vuelta a España. Pero ahora, la administración de Juan Carlos Iglesias quiere ir a más.

"Cotobello tiene un enorme potencial, y queremos aprovecharlo al máximo", señala el regidor. Así, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística Valles de Aller, por el que el Ayuntamiento consiguió dos millones de euros, el gobierno local proyectó un mirador al estilo nórdico que ya se ha ejecutado y que se ha sumado a los atractivos del alto.

El mirador nórdico de Cotobello, uno de los proyectos del PST. / J. C. I.

Ahora, la segunda fase del plan pasa por recuperar un antiguo edificio de Hunosa para convertirlo en un centro de visitantes, con varios servicios, y con un proyecto estrella. El inmueble cuenta con 200 metros cuadrados. En la planta baja se desarrollaría la parte de recepción, una cafetería, y una zona en la que organizar actividades o que sirva como punto de encuentro. Pero lo más atractivo de la iniciativa se ubica en el piso superior.

Allí se proyecta la instalación de telescopios para poder ver las estrellas desde dentro del propio inmueble. "Cotobello es una zona con un grandísimo potencial para poder albergar un proyecto de astroturismo, que ya vemos que tienen mucho empuje en otros lugares, y que aquí también tiene un gran encaje", señalaba el regidor allerano.