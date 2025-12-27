"Los Berrones" vuelven con "Ta too podre", un disco de rock "de la xente corriente"

Con un guiño evidente al "Tatoo" de Rory Gallagher y mucha coña, "Los Berrones" acaban de lanzar nuevo disco, "Ta too podre", novena grabación larga de estudio en una carrera que cumple ahora 37 años desde la publicación del single "Nun yes tú" y en la que se mantienen al frente Ramón Blanco y Olegario Méndez. En asturiano y con el eje de la banda inclinado siempre a la zona rural, a Tolivia –"somos de pueblo", insisten con orgullo– esta nueva colección de canciones trae una mirada guasona y vitalista al aquí y ahora como acostumbran. Composiciones como "Nun trae cuenta", "Déxalo pa prau", "Fin de mes" o "Abogáu de caleya" hablan, explican, "de coses que escuches, reflexiones populares de la xente común y corriente; el entorno inflúyete muncho y al final gárreslo del ambiente".

Portada del disco "Ta too podre". / Los Berrones

En todo este tiempo y de una forma natural, "Los Berrones" parecen haber logrado una fórmula para permanecer y seguir haciendo las cosas bien con el ritmo y la presión que ellos quieren. Han pasado de vender casettes a la nube, pero con calma. Aquí no hay prisa, y tampoco para sacar nuevos discos. "Ye que el tiempo pasa muy aprisa", bromean. "El disco este taba pensado para grabalo hace año y medio, o así, pero uno por otro… Primero fuimos grabar un tema el año pasado con Pablo de Desakato, por probar un poco otres coses. Luego íbamos a grabar en primavera, metiose el verano por el medio… Total, no nos apuramos para hacer canciones, y como también seguimos tocando, y tenemos los ensayos, cuando te das cuenta pasaron seis meses".

El tándem principal de "Los Berrones" que forman Ramón y Olegario (y al que se suman Julio Gilsanz, Miguel Herrero y José Ramón Feito) trabaja mano a mano. Cada uno va haciendo sus canciones, presentando sus ideas, grabando maquetas y dándoles luego una forma en el estudio que sigue con la fórmula del rock clásico a la que también pertenece su particular agro-rock. "Esi estilo ye el que mos sale de forma natural", admiten, "lo otru sería intencionado, sería más difícil. Aunque a la hora de grabar sí que intentes aplicar los conocimiento que tenemos, una paleta de sonido como se dice. Porque al principio era más punki y sonaba más crudo, pero ahora ya suena a coses un poco más concretes, arreglos que pedimos a la banda. Tampoco somos unos musicazos, pero un poco de oficio sí tenemos, con el tiempo fuimos garrándolo".

Ahora que los singles ya se han ido dando a conocer antes de la publicación del disco, algunas de estas nuevas canciones ya están incorporadas al imaginario colectivo de los seguidores de la banda. Entre las que "más enfotu" tienen para ellos y que más conoce la gente está "Nun trae cuenta", la que abre este "Ta too podre". "Muy rockera y muy popular", describen. "Cuenta lo de esi vecín que vien con un costal de pienso al llombu y va diciendo eso, que esto nun trae cuenta, que esto nun da na. Tanto currar y luego pases delante de una terraza y ves ahí a otros que nun faen nada y viven mucho meyor. Esa reflexión faela el paisano aunque no tenga un master en filosofía. Ye eso, una melodía sencilla de tres acordes y un estribillo que se pueda cantar".

La de "Vaya por Dios", siguen, "viene de esa idea de ‘si quieres, puedes’". "Estamos todo el día intentando facer coses, el amigo que te dice que esto funciona, los que leen libros de autoayuda para conseguir coses. Pero eso del ‘si quieres, puedes’ no sabemos cómo se puede decir tanta tontería. Porque por mucho que yo quiera, no voy a poder jugar en la NBA, y como eso mil coses. Así que al final la moraleja ye, como cantamos, eso de ‘vaya por dios que tuntu soy".

Alguna canción se escapa del tono general, como "La Cigüa", una letra no tan descriptiva a la que quisieron darle un poco el toque "Doors" con los teclados de Feito a lo Ray Manzarek. Pero el festival "Berrones" sigue a lo largo de todo el disco, con un total de diez cortes, con otras canciones como el "Nun me llames más" o el "Abogáu de caleya". "Son como anécdotes, no que nos pasen necesariamente a nosotros, pero sí a cualquiera, en el entorno rural, en cualquier pueblo, como el que dice lo de que nun llega a fin de mes, porque los sueldos son una puta mierda y estamos hipotecados y con más domiciliaciones que su madre, que empieza el mes y ya nos arrampla la mitad. Pero, claro, si te quitas la suscripción a Netflix, te vas de vacaciones a casa de tu madre, dejes de fumar… La vida puede ser trágica, pero aquí le damos con el sentido del humor".

Queda por delante ahora una gira de presentación que también se tomarán con calma. La mejor noticia que han tenido en estos último años ha sido la renovación del público de "Los Berrones". "Lo que tamos ye muy contentos, porque en estos dos últimos se ha incorporado mucha xente muy mozo. Nosotros ya somos paisanos, tenemos sesenta, cincuenta y muchos y esa ye la xente que estaba en los conciertos, pero ahora empiezan a venir xente muy mozo. Uno de los últimos que dimos, en Ribadesella, taben ahí todos los chavales, de 18 a 25 años, con una caja sidra, muy identificados con el grupo. Eso date mucha moral. Como que les canciones o la línea del grupo fue con los tiempos o que la xente vino otra vez, que si somos muy naturales, o campechanos en el sentido de que contamos les coses naturales de forma simpática. Al final el mérito fue que nos mantuvimos ahí a pesar de todo en estos tiempos tan complicados".

Como currantes del rock, "Los Berrones" han mantenido además un nivel base ininterrumpido. "Menos en pandemias, nosotros tocamos todos los años", dice Olegario. "Y tocamos mucho. No 150 conciertos, pero sí unos veinte, que para un grupo que canta en asturiano ya está bien. Porque son conciertos en buenes condiciones. Nuestro objetivo ye que somos vieyos, dimos muchos pasos y ahora no podemos hacer tonterías. Queremos dar pocos conciertos pero lo mejor que podamos. Sin munches pretensiones, que tampoco hay que creése más de lo que uno ye, pero facelo bien".