Loli Olavarrieta, empresaria: "Mieres tiene de todo, pero aquí no lo valoramos"

Dolores Olavarrieta del Busto, Loli, es una de esas personas todoterreno. Además de su tienda de decoración, esta mujer lleva dos décadas trabajando de forma altruista en varias asociaciones: la Unión de Comerciantes del Caudal, la Asociación Española Contra el Cáncer o Mierenses en el Mundo. Esa labor le ha valido para ser reconocida por Onda Cero como "Mujer Asturiana del Año", un premio que recibía hace unos días.

-¿Qué se siente cuando la reconocen como mujer del año?

-Lo primero que sentí fue gratitud. Las personas que hacemos cosas por los demás creo que no pensamos nunca en que se nos va a entregar nada. Así que sientes mucho agradecimiento, y te emociona mucho. La verdad es que además estoy muy agradecida a Yolanda (Calero), la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, que fue quien promovió mi candidatura. Además, tengo un orgullo enorme porque, por ejemplo, sé que desde el Ayuntamiento de Mieres, todos sus trabajadores apoyaron esa candidatura, y te reconforta mucho.

-Está metida en muchos frentes. Empecemos por la Asociación Española Contra el Cáncer. ¿Qué supuso que Mieres se convirtiera en Junta Local?

-Supuso un reconocimiento al trabajo realizado durante 15 años, pero a su vez nos incrementó mucho la labor. Desde Madrid vieron que siendo una delegación estábamos trabajando lo mismo o más que las juntas locales, y después de verificarlo, nos concedieron ese rango. A partir de ahí, eso conlleva mucha más implicación. Al ser Junta Local del área VII, ahora asumimos también los concejos de Aller y Lena, donde ya este año tenemos delegados que nos van derivando desde sus concejos a las personas que nos necesitan.

-¿Conlleva mejoras a nivel económico el ser junta local?

-No, tampoco conlleva más dinero para las campañas, estamos igual que el resto. Pero en Mieres tenemos la suerte de tener un Ayuntamiento implicado, que nos cede un local para la asociación, y que nos presta el salón de actos o el auditorio de la Casa de Cultura para los eventos. Es un privilegio para la asociación porque todas las personas que formamos la junta directiva lo hacemos de forma altruista, y es importante tener ese coste cero. Somos más de 60 voluntarios, lo que supone un volumen importante de gente.

Loli Olavarrieta, en la Casa de Cultura de Mieres. / A. Velasco

-También lleva usted más de 20 años al frente de la Unión de Comerciantes. ¿Conlleva desgaste?

-Al final hacemos las cosas por Mieres y en este caso por los comerciantes. Cuando cogimos la asociación, y hablo en plural porque somos una junta directiva completa, no teníamos absolutamente nada de nada. Incluso nos encontramos con un piso que tenía la Unión de Comerciantes y que ya había sido vendido hacía siete años y no nos lo habían comunicado. No sabíamos cantidad de cosas, y tiramos de la asociación como un reto personal para sacarla adelante. Haciendo balance, pues te vienen tiempos mejores, tiempos peores... Pero creo que aún tenemos muchos socios y que hemos hecho buen trabajo. Mire, por ejemplo, durante la pandemia hicimos campañas y todo lo que pudimos sin cobrar un euro a ningún socio durante dos años, porque entendíamos que si no se vendía, lógicamente no íbamos a cobrar a nadie.

-¿Cuántos socios son ahora?

-Solo de comercio, sin contar hostelería y empresas, somos cerca de 80. Pero a eso hay que sumar muchas empresas que están en los polígonos de Mieres pero que colaboran a su manera y están asociados. Y luego hay que sumar a la hostelería, que nos llega por otra vía.

-¿Cuál es la salud ahora mismo del sector en Mieres?

-La hostelería creo que ahora mismo está viviendo una buenísima época, de hecho se vio esta Navidad que no había sitios para cenar o comer porque estaba todo lleno. Creo que salió muy reforzada de la pandemia. Y en el caso de comercio, lo contrario. La pandemia nos machacó, y aunque de alguna manera nos recuperamos, el gran problema que tenemos es el comercio online. Ahora pertenecemos a la Unión de Comerciantes de Asturias, y hemos intentado hacer una plataforma a nivel regional, pero nos es imposible llegar a un coste de envío y devolución que sea beneficioso para el comercio local y de proximidad. En Mieres tenemos un comercio buenísimo, con un gran producto y buenos comerciantes pero es complicado hacer frente a la venta online.

-También preside Mierenses en el Mundo.

-Es lo más satisfactorio porque reconocemos el talento que exporta Mieres. Este año ya se han recibido muchas candidaturas de cara al próximo galardón. Además, este 2025 ha sido un año muy especial porque en San Xuan tuvimos Sabina Puertolás, una embajadora de Mieres que es una de las mejores sopranos del mundo y que estuvo cantando en el Auditorio Teodoro Cuesta. Lo más complicado de los Mierenses en el Mundo es encontrar el galardón a la solidaridad, porque son personas cuya labor es excepcional pero silenciosa. Igual están trabajando en una jungla con niños y no se sabe de su labor.

-¿Cómo nació el premio?

-Mire, voy a aprovechar para tener un recuerdo con Tito Rodríguez, que creó los Mierense del Año, y fue quien nos inspiró. A raíz de su galardón, pensamos que también había que reconocer a los mierenses que están fuera del concejo. Y así surgió. Pusimos el nombre en plural, y si ellos son "Mierense" nosotros "Mierenses" y empezamos a funcionar.

-¿Cómo ve el concejo de Mieres?

-Veo a Mieres muy bien, pero creo que no lo valoramos lo suficiente. Incluso nos valora más la gente que viene de fuera. La semana pasada tuvimos una comida de amigos, que hacía tiempo que no venían a Mieres, y más allá de estar en obras, vieron un concejo muy cambiado, y decían que es un lujo vivir aquí. Somos una villa que tiene de todo, desde hospitales a universidad. No podemos decir que nos falte algo. Tenemos también un Ayuntamiento que hace todo lo posible por tener actividades para todos los rangos de edad. Así que creo que tenemos que valorarnos nosotros primero, y darnos cuenta de que tenemos un concejo único.

-Acaba de pasar Papá Noel, ¿A los Reyes Magos qué les pide?

-Pues mire, lo primero, salud. Este año en la Asociación Contra el Cáncer se nos fueron unos cuantas voluntarias y eso se nota en nuestro ánimo. Y para el comercio y la hostelería le pediría a la gente que consuma y compre en Mieres, que tenemos grandes comercios, bares y restaurantes aquí.