Víctor Manuel se suma al histórico aniversario de "Gaiteros del Carbón", que llenarán dos veces el José León Delestal de Langreo

“Gaiteros del Carbón” cumple diez años de historia y la celebración se recordará al menos durante otra década. La cita es el 10 de enero en el Teatro José León Delestal de La Felguera. En principio iba a ser un concierto, pero las entradas se agotaron en pocas horas, así que la formación decidió programar otro pase esa misma tarde. Los boletos también volaron. Pablo Carrera, fundador y director de “Gaiteros del Carbón” no recuerda “que ninguna banda de gaitas haya llenado un teatro con entradas de pago y menos aún dos veces el mismo día”. El aforo del coliseo langreano ronda las 470 butacas con lo que casi un millar de personas han comprado su entrada para el concierto.

"Gaiteros del Carbón" y "Celtas Cortos" durante un concierto / LNE

Invitados de lujo

Tampoco será un concierto al uso de una banda de gaitas tocando música tradicional. “Gaiteros del Carbón” ha organizado un fiestón con muchos invitados, músicos que les han acompañado durante la última década. El último en sumarse al cartel es Víctor Manuel pero en el escenario, en un espectáculo dirigido por Ramón Prada, estarán también “Nuberu", Xune Elipe ("Dixebra"), Marisa Valle Roso, Hevia o "Celtas Cortos". Carrera no tiene más que palabras de agradecimiento para los invitados “que no tardaron ni un minuto en decirnos que sí”. El único que no pudo acudir a la cita por tener otros compromisos ese día es RodrIgo Cuevas. A Carrera también le hubiese gustado contar con Carlos Núñez pero no llegó a proponérselo, “porque nunca le he visco hacer este tipo de colaboraciones”.

En “Gaiteros del Carbón” están “más que sorprendidos” por la respuesta del público que ha hecho desaparecer las entradas nada más ponerlas a la venta. “Para una banda de gaitas, agotar dos pases de un teatro con entradas de pago es algo extraordinario”, insiste Carrera.

Exposición

El aniversario se plantea como algo más que un concierto. El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y media y se completará con una propuesta expositiva en el hall del teatro, con fotografías, vídeos, instrumentos y maniquíes con la indumentaria de la banda. “La idea es ofrecer una experiencia completa al público”, apunta Carrera.

"Gaiteros del Carbón" cuenta actualmente con 16 integrantes con una media de edad de entre 18 y 20 años. Algunos de sus componentes tenían apenas seis o siete años cuando se puso en marcha el proyecto. “En un momento en el que se habla mucho de la juventud en términos negativos, aquí hay chavales que se comprometen, ensayan, estudian y disfrutan de la música de una forma muy sana”, subraya el director.

La banda apuesta por una puesta en escena diferente a la habitual en este tipo de formaciones, con movimiento sobre el escenario y el uso de elementos visuales como banderas.

Renovación

En la actualidad apenas permanecen cinco o seis integrantes de la formación original. Desde hace una década el grupo se ha ido renovando de manera progresiva. En la actualidad, el músico que menos tiempo lleva suma tres años en la banda y la mayoría cuenta con trayectorias de entre ocho y nueve. Una de las señas de identidad del proyecto es que se nutre íntegramente de la escuela de música A Mansalva, que actúa como cantera. “Podríamos recurrir a músicos externos, pero apostamos por una formación común y una metodología compartida”, explica Carrera.

Además de su presencia en el circuito de bandas de gaitas y en festivales de música tradicional e intercéltica, “Gaiteros del Carbón” participa en todo tipo de actos sociales y culturales, desde pruebas deportivas o rallyes hasta bodas, entregas de premios o festivales como Fetumi, ampliando así su público y su ámbito de actuación más allá de las Cuencas.