El concejo asturiano que ha comido las uvas y ya está en 2026 (con campanadas y todo)

La abuela de Cristian González decía que “una sonrisa ilumina más que la luz y es mucho más barata”. Y así, el cocinero de Tetuán, ese barrio de Sotrondio que tanto reivindica, deseó este domingo feliz año 2026 los vecinos de San Martín del Rey Aurelio. González fue el “campaneru” de la Nochevieja anticipada con la que más de trescientas personas dieron la bienvenida al nuevo año en la plaza Ramón y Cajal de la capital de San Martín. El cocinero estaba “encantado” de ser profeta en su tierra. Nació en Tetuán y estudió Primaria y Secundaria en Sotrondio. “Son mis vecinos, son mis amigos”, decía antes de brindar con sidra brut nature asturiana de denominación de origen. Y como son los suyos, tenía muy claro lo que le pide al año nuevo: “salud para que el año que viene volvamos a estar los mismos, que siga todo el mundo”. También añadía entre sus deseos “un poco de tranquilidad y trabajo para todos”.

González recogía así el testigo de la atleta olímpica Bárbara Camblor y anteriormente del empresario hostelero Marcos Granda.

Cristian González en el balcón del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio / FERNANDO RODRIGUEZ

"Campaneru" del año

El famoso cocinero y presentador deseó felices fiestas a sus vecinos. Brindó,, bailó y se llevó un diploma acreditativo como “campanero del año”. Cristian es conocido por su trabajo como cocinero en la televisión pública del Principado y por las diferentes colaboraciones como asesor culinario que realiza con varias empresas relacionadas con la alimentación y la cocina; así como por la publicación de su primer libro de recetas en 2023. En sus libros reconoció que siempre incluye recetas del concejo como las cebollas y los pimientos rellenos o los nabos.

Esta fiesta de Nochevieja de Sotrondio se está convirtiendo en tora una tradición en la comarca del Nalón. Año a año va creciendo no solo el número de asistentes sino también la cantidad de puestos que participan en el mercadillo que se instala en la plaza. Los responsables de la organización habían preparado 350 bolsas de cotillón que se terminaron antes de “las uvas”.

A la capital del concejo de San Martín del Rey Aurelio no solo acuden vecinos del municipio sino que las campanadas anticipadas atraen también a personas de otros puntos de la comarca. Es el caso del grupo formado por Carlos Méndez, Elena Carrasco, Tamara Reina y Chisco Morata. Son de Ciaño, en Langreo, y era la segunda vez que acudían a la celebración en Sotrondio. “Esto cada año va a más”, decían. “Es genial poder estar aquí con amigos un domingo a mediodía celebrando el fin de”, remarcaban con sus gorros, collares y matasguegras.

El alcalde, José Ramón Martín Ardines, fue el encargado de presentar al “campaneru”. Ardines agradeció la presencia del público, cada año más numeroso, y también tuvo sus peticiones para el año entrante. “Que se hagan realidad todos los proyectos de futuro que tenemos en San Martín”, reclamó el regidor, que no dudó en pedir “más inversiones para poder hacer lo que los vecinos nos piden todos los días”.

A 2025 le quedan apenas unas horas pero San Martín ya está en 2026 y pensando en el futuro.