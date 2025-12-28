La Mesa de la Nieve critica a Deportes por la "incontrolable crisis de gestión" de Pajares

Los concesionarios de Valgrande-Pajares, clubes de esquí, la asociación de vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central y los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la llamada Mesa de la Nieve, han puesto de nuevo sobre la mesa la situación que aborda la estación invernal lenense, cuya "crisis de gestión", entienden que es ya "incontrolable" por parte de la Dirección General de Deportes. "Los hechos acontecidos durante la última semana han constatado una realidad que nadie parece querer reconocer para ponerle solución y las consecuencias las sufren empresarios y usuarios", aseguran.

Así, se refieren por un lado a la reparación de la silla de principiantes: "A pesar de haber sido arreglada por parte del equipo de confianza del director el domingo 21, y posteriormente configurada según petición de la empresa de responsabilidad técnica, desde la Dirección General de Deportes no se ha sabido poner orden para ponerla en disposición a la mayor brevedad posible". En este sentido, critican que el departamento regional "se ha creído la versión de su equipo más cercano con supuestas nuevas averías, y con una maraña burocrática que ha provocado nuevos retrasos". Tras un mes, la silla ha funcionado por fin este sábado.

Desde la Mesa de la Nieve también se ha puntualizado su versión de lo ocurrido el día de Navidad. "El día 25, el coordinador de remontes opta por cerrar la estación alegando fuertes vientos", dicen, para especificar que "la realidad empírica demostraba que el viento soplaba con menos intensidad que el día anterior en el que el remonte estuvo operativo y muy por debajo de los parámetros de seguridad del telecabina". Además, el viernes, "la estación se llenó de usuarios, que sin embargo se enfrentaron a diversas incidencias alejadas de la normalidad". Relatan que "el telesilla Valle del Sol abrió una hora tarde y estuvo averiado durante más de 20 minutos con esquiadores colgados, mientras que la silla de principiantes permaneció cerrada y muchos usuarios sacaron su forfait sin poder esquiar, dado que en la web no actualizaron la información".

Agregan además desde el colectivo que "el cierre del telesquí Fuente la Reina y el Tubo, así como las cintas de debutantes de la zona superior e inferior desde principios de temporada" suponen un problema. "Tras numerosas reclamaciones, hoy [por ayer sábado] finalmente se ha abierto la cinta inferior", dicen, para demandar que "es de suma importancia completar al área de debutantes con la apertura de la cinta superior".

Por último, sobre el modelo de gestión, la Mesa de la Nieve niega haber pedido –"ni pediremos"– la privatización de la estación. "En primer lugar, por ser inviable, y en segundo lugar, porque es un modelo alejado de la gestión que se sigue en la mayoría de estaciones de España", dicen. Lo que reclaman, apunta, es que "el modelo de gestión viré hacia el modelo de Fuentes de Invierno, a través de una empresa pública con mucha mayor flexibilidad y con respeto a los derechos de todos los trabajadores, como no puede ser de otro modo".

Y dejan una reflexión: "Si hace 18 años el gobierno de Álvarez Areces tenía una estación de esquí con un modelo determinado, ¿cuál es el motivo de no copiarlo para Fuentes?" Y se responden: "Simplemente porque se sabía que era un modelo caduco y no válido para una instalación tan compleja".