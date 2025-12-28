Mieres se pone guapa para las Navidades: descubre los ganadores del concurso de iluminación de la Unión de Comerciantes

Cascadas de luces, Papa Noel subiendo por las ventanas, los Reyes magos entrando por las terrazas, estrellas.... Son algunos ejemplos de las estampas que cada Navidad cubren las fachadas de edificios, las calles, los locales hosteleros y comerciales, y que dan vida a las ciudades. Algo que también ocurre en Mieres, y que desde la Unión de Comerciantes local se lleva años premiando. Este fin de semana, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar la entrega de galardones a las mejores decoraciones e iluminaciones. Y además ha habido una novedad que llega para quedarse: la mejor iluminación a un pueblo, un palmarés que este año estrena La Rebollá.

"Ha habido un gran nivel, y la gente cada vez se esfuerza más y pone más empeño en decorar sus negocios, sus casas y fachadas, e incluso las calles", destacaba Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes de Mieres, que a su vez recibiría también una sorpresa durante la entrega.

Los premiados

En este concurso navideño hay varias categorías. Así, la de mejor fachada fue para la decoración colocada por David Álvarez Gil en el edificio del banco Sabadell, entre las calles Manuel Llaneza y Doce de Octubre.

En cuanto a los premios entregados a los comerciantes de Mieres, en la categoría "Artesanal", resultó ganadora Florentina Moda. La categoría "Interior" fue para la zapatería Andares; la innovación se la llevó la tienda Kiss y la "Iluminación" la farmacia San Juan.

Foto de familia de los premiados en el concurso. / LNE

En la categoría "Exterior" fue premiado Florell" y en la "Navideña" venció Miansi complementos. En cuanto a la hostelería, la impresionante (y gigante) decoración del Drinkvar les hizo valedores del galardón. Y en la categoría especial de "Comercio de barrio", el estanco de Vega de Arriba se alzó con la victoria.

Novedades

En esta edición del concurso de decoración navideña hubo dos novedades. La primera de ellas, que seguro llega para quedarse, fue la creación de un nuevo premio dirigido a los pueblos: "nos gustaría que haya comunidades que se impliquen y tener un reconocimiento con ellas, por lo que hemos decidido dar un premio especial, con vocación de continuidad", explicaba Olavarrieta. Y ha sido el pueblo de la Rebollá (que además organiza un concurso también entre sus vecinos), el que ha resultado vencedor en esta primera edición.

Además, la propia Olavarrieta y su hija Marta Quintero también se llevaron una sorpresa. La Unión de Comerciantes de Asturias, que estuvo presente en el acto de entrega de premios, les concedió un galardón a su tienda, Vintage Bodas y Olavarrieta Decoración, como mejor escaparate de Mieres.