Berta Piñán recoge el premio de la Tertulia Malory al mejor libro en asturiano del año

La escritora, académica de la llingua y exconsejera de Cultura del Principado, Berta Piñán, recogió este sábado 27 de diciembre en El Entrego el premio al mejor libro en asturiano del año que concede la tertulia Malory desde hace 14 años.

Piñán fue galardonada por su poemario "Argayu", una obra que según el jurado “se eleva como metáfora del tiempo que erosiona los cuerpos y del derrumbe de un mundo rural en su difícil adaptación a la modernidad. Su voz poética, clara y brillante, recorre tiempos, espacios y generaciones, logrando un intenso y emocionante diálogo sobre la culpa y la redención".

Durante el acto tambén se destacó la alta calidad de la producción literaria en asturiano durante 2024, año al que corresponde el premio. El jurado estuvo formado por los escritores Xulio Arbesú, José Luis Rendueles, Solinca Turbón, Roberto Corte, Aique Fernandi, Beatriz Quintana Coro, David Fernán, Margarita Díaz, Rosana Ordiz García, Chechu García y Henrique G. Facuriella. El galardón consiste en una ilustración de Alfonso Zapico y una medalla conmemorativa.