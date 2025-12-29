Berta Piñán recoge el premio de la Tertulia Malory al mejor libro en asturiano del año
La escritora ha recibido el galardón por su obra "Argayu"
La escritora, académica de la llingua y exconsejera de Cultura del Principado, Berta Piñán, recogió este sábado 27 de diciembre en El Entrego el premio al mejor libro en asturiano del año que concede la tertulia Malory desde hace 14 años.
Piñán fue galardonada por su poemario "Argayu", una obra que según el jurado “se eleva como metáfora del tiempo que erosiona los cuerpos y del derrumbe de un mundo rural en su difícil adaptación a la modernidad. Su voz poética, clara y brillante, recorre tiempos, espacios y generaciones, logrando un intenso y emocionante diálogo sobre la culpa y la redención".
Durante el acto tambén se destacó la alta calidad de la producción literaria en asturiano durante 2024, año al que corresponde el premio. El jurado estuvo formado por los escritores Xulio Arbesú, José Luis Rendueles, Solinca Turbón, Roberto Corte, Aique Fernandi, Beatriz Quintana Coro, David Fernán, Margarita Díaz, Rosana Ordiz García, Chechu García y Henrique G. Facuriella. El galardón consiste en una ilustración de Alfonso Zapico y una medalla conmemorativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- El concejo asturiano que ha comido las uvas y ya está en 2026 (con campanadas y todo)
- Víctor Manuel se suma al histórico aniversario de 'Gaiteros del Carbón', que llenarán dos veces el José León Delestal de Langreo
- Loli Olavarrieta, empresaria: 'Mieres tiene de todo, pero aquí no lo valoramos
- Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
- El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes
- Bombones, pitonisas y lotería en las Cuencas: una confitería de Langreo reparte 50.000 euros de una pedrea tras el vaticinio de una vidente
- Mieres se pone guapa para las Navidades: descubre los ganadores del concurso de iluminación de la Unión de Comerciantes