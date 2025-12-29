La cabalgata de Langreo reduce recorrido: los comerciantes de La Pomar se quejan por quedar excluidos del itinerario

La Estrella de Oriente guiará a los Reyes Magos por Langreo por el mismo recorrido del pasado año. La salida será a las 17.30 horas desde el polideportivo de Ciaño y, tras pasar por Sama (con una breve escala en el Ayuntamiento), la cabalgata finalizará en La Felguera, con una recepción de Sus Majestades en el teatro José León Delestal. Este periplo dejará fuera a algunas calles de La Felguera, lo que ha generado el malestar de comerciantes y hosteleros de algunos espacios, como el barrio de La Pomar.

El punto de salida de la cabalgata de Langreo solía ir alternándose. Un año arrancaba desde La Felguera y, al siguiente, desde Ciaño, siempre pasando por Sama. Esto era así porque asociaciones de los tres distritos colaboraban en la organización y el recorrido era rotatorio.

Sin embargo, el día de Reyes de 2024 supuso un punto de inflexión. Ese año, el Ayuntamiento suspendió la cabalgata por el mal tiempo y, como alternativa, se organizaron recepciones reales, una de ellas en el teatro José León Delestal, que resultó un éxito. En 2025, recuperada ya la cabalgata, se fijó la salida en Ciaño y, como punto de finalización, el teatro, con una recepción con los niños. El próximo 6 de enero se hará el mismo itinerario.

La solución ha generado malestar en algunas zonas de La Felguera, sobre todo entre hosteleros y comerciantes del barrio de La Pomar, que entienden que la alternancia debería de mantenerse y que la cabalgata también debería pasar por la zona, y no concluir en el teatro.

El Ayuntamiento, por su parte, esgrime razones organizativas. "La recepción en el teatro es un éxito, una actividad que los niños y sus familias disfrutan mucho. Y no tendrían sentido retomar la cabalgata después de un parón tan prolongado. No es como la escala que se hace en el Ayuntamiento, que se mantiene por tradición y que es algo mucho más rápido", indicaron fuentes municipales, que también señalaron que "por la zona de La Pomar no se concentraban excesivos vecinos para seguir la cabalgata y también es cierto que ese recorrido hacía que se prolongara mucho el tiempo de duración de la actividad".

Lada y Riaño

Los Reyes Magos también recorrerán las calles de Lada en otra cabalgata. La salida será a las 19.00 horas desde el nuevo barrio de El Pilar y finalizará en la iglesia parroquial, donde los vecinos podrán hacerse una foto con Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en Riaño, habrá una recepción real de 18.30 a 20.30 horas en el local de la asociación vecinal.