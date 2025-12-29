Las Cuencas estrenan centros de salud en Lena y San Martín con el nuevo año

El nuevo año traerá a las cuencas del Nalón y del Caudal dos de los equipamientos más esperados de las últimas décadas, los nuevos centros de salud de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, en el Nalón, y el de Pola de Lena, en el Caudal.

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, celebraba este domingo como un "gran regalo de Reyes" la entrada en funcionamiento del nuevo equipamiento sanitario de la capital del concejo. Lo hacía durante la celebración de las campanadas en familia, una Nochevieja anticipada en la que el regidor mostraba su deseo de que los proyectos en marcha en el concejo sean una realidad. Ardines lo ejemplificaba con el centro de salud, a poca distancia de la plaza Ramón y Cajal, donde se celebró la fiesta, y confirmaba que "la inauguración será el 7 de enero y al día siguiente, el 8 de enero, empezará a funcionar para atender a los vecinos".

Dos décadas de espera en Sotrondio

El centro de salud de Sotrondio ha sido una instalación largamente demandada y esperada por los vecinos. Ya en 2006 el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces anunció que Sotrondio tendría un nuevo centro de salud tras la rehabilitación del teatro Virginia. Han pasado casi 20 años y los vecinos de San Martín del Rey Aurelio verán la luz al final del túnel con un moderno equipamiento que conserva la fachada del antiguo coliseo. La inversión ha alcanzado los cuatro millones y el centro dará servicio a 4.500 usuarios.

Aquella propuesta inicial de Álvarez Areces quedó en el olvido –para las administraciones, que no para los vecinos que lo reclamaron durante años–, y cuando se retomó el proyecto llegó la pandemia del covid, que lo complicó todo, más aún en el ámbito sanitario. Finalmente, en enero de 2023 se anunciaba la contratación de las obras con una inversión de 4.093.347 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Tendría que haber estado acabado para la primavera de 2024. Pero llegó la guerra de Ucrania y con ella el alza en el precio de los materiales. Tocó revisarlo todo pero ese no era el único problema. Bajo el antiguo Teatro Virginia de Sotrondio, donde se levanta el edificio, hay aguas subterráneas. Los técnicos lo sabían, pero lo que no se conocía era a la velocidad que iba esa escorrentía. Al empezar la obra se vio que no se podía desarrollar el proyecto. Eso obligó a parar la obra y renunciar al aparcamiento subterráneo proyectado. Finalmente todo volvió a su curso y veinte años después del anuncio de Areces los vecinos de San Martín estrenarán en unos días el nuevo centro de salud.

Un nuevo ambulatorio en Pola de Lena

A los vecinos de Lena, que también llevan casi dos décadas esperando por el nuevo centro de salud de la Pola, el regalo de Reyes les llegará un mes más tarde, tal vez por aquello de venir por Pajares para no pagar el peaje del Huerna. El compromiso del Principado es que el nuevo ambulatorio entre en servicio el próximo mes de febrero. En este caso la inversión, sumando la obra y su equipamiento, ronda los 7 millones de euros, a los que hay que sumar otro medio millón que el Ayuntamiento de Lena invertirá en adecuar la plaza de La Ería.