Deporte y solidaridad navideña en Sotrondio
Los vecinos donaron juguetes nuevos durante las jornadas deportivas en las piscinas municipales
La piscina municipal de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, fue escenario los días 26 y 27 de diciembre de una jornada solidaria de recogida solidaria de juguetes, una iniciativa que combinó deporte y solidaridad y que contó con una notable participación ciudadana. Durante las dos jornadas se desarrolló un variado programa de actividades deportivas gratuitas, entre las que se incluyeron sesiones de defensa personal, spinning, tonificación, aquagym y natación 100x50, así como un festival acuático dirigido a todos los públicos.
Bajo el lema "Tu juguete tiene más valor", la cita tenía por la donación de juguetes nuevos, reforzando el carácter social de la actividad deportiva. La propuesta convirtió las instalaciones municipales en un punto de encuentro para vecinos y usuarios, que respondieron de forma positiva a una iniciativa destinada a apoyar a quienes más lo necesitan en estas fechas.
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- El concejo asturiano que ha comido las uvas y ya está en 2026 (con campanadas y todo)
- Víctor Manuel se suma al histórico aniversario de 'Gaiteros del Carbón', que llenarán dos veces el José León Delestal de Langreo
- Loli Olavarrieta, empresaria: 'Mieres tiene de todo, pero aquí no lo valoramos
- Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
- El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes
- Bombones, pitonisas y lotería en las Cuencas: una confitería de Langreo reparte 50.000 euros de una pedrea tras el vaticinio de una vidente
- Mieres se pone guapa para las Navidades: descubre los ganadores del concurso de iluminación de la Unión de Comerciantes