Deporte y solidaridad navideña en Sotrondio

La piscina municipal de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, fue escenario los días 26 y 27 de diciembre de una jornada solidaria de recogida solidaria de juguetes, una iniciativa que combinó deporte y solidaridad y que contó con una notable participación ciudadana. Durante las dos jornadas se desarrolló un variado programa de actividades deportivas gratuitas, entre las que se incluyeron sesiones de defensa personal, spinning, tonificación, aquagym y natación 100x50, así como un festival acuático dirigido a todos los públicos.

Bajo el lema "Tu juguete tiene más valor", la cita tenía por la donación de juguetes nuevos, reforzando el carácter social de la actividad deportiva. La propuesta convirtió las instalaciones municipales en un punto de encuentro para vecinos y usuarios, que respondieron de forma positiva a una iniciativa destinada a apoyar a quienes más lo necesitan en estas fechas.