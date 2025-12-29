"Feliz Ciañu nuevo": la campaña "Pola salú mental" de Banksy Astur ya tiene calendario para el 2026

La ironía y la solidaridad de Fernando Argüelles, conocido como el Banksy Astur y popular por sus añadidos de humor a los nombres de pueblos y ciudades de la región, tiene otra vez un formato de calendario. Que empieza con "Allá donde fueres haz lo que.... Lieres", "Berrón, y cuenta nueva" o "Riosa.... gran reserva" en las páginas de enero y febrero, y llega hasta diciembre haciendo un recorrido risueño por todo el mapa de Asturias.

Lo bueno de este nuevo calendario promovido por Argüelles y que se vende en numerosas librerías, kioscos y variados puntos de venta de la geografía astur, es que lleva de la mano otro empuje solidario a la salud mental. De hecho, así lo explica la propia campaña, que no deja de ser "una xuntanza de les poles asturianes y otru añu más de intervenciones cómiques na nuesa toponimia".

Una de las páginas del calendario / .

Fernando Argüelles no se cansa de "dar visibilidad a la salud mental". Una batalla que empezó con el humor de añadirle a todas las Polas de la región la coletilla "salud mental". Y que luego derivó en recaudaciones solidarias y acciones de compromiso. "Después de la gala solidaria del año pasado con la asociación Abrazos Verdes, que permitió crear un recurso gratuito de apoyo psicológico para personas afectadas por suicidio, y este año repitiendo la gala con éxito similar prorrogando el recurso; y tras varios años realizando calendarios solidarios, para este 2026 repito con un proyecto aún más ambicioso", expone Banksy Astur.

Si todo sale bien, añade, el dinero que se recaude con los calendarios -que tienen un precio módico de 5 euros-, se destinará a diversas causas que tienen que ver con el cáncer infantil, con la atención médica y psicológica, con el apoyo a personas refugiadas, las personas con parálisis cerebral y otras más. Y nada es genérico. Desde el inicio, Argüelles ha dado cuenta de cada euro invertido con las campañas solidarias. Y ahora lo hace explicando, a priori, qué objetivos concretos quiere lograr.

Uno de los calendarios a la venta / .

Así, la recaudación de los calendarios tiene previsto que haga realidad "la donación de un medidor de bioimpendancia a Fundación Botón y apoyo al proyecto 'Música en el hospital de Galbán' para humanizar la oncología pediátrica; la financiación del recurso de Abrazos Verdes y la cobertura de urgencias ginecológicas para mujeres victimas de trata, atendidas por APRAMP; el apoyo al equipo terapéutico y deportivo de No Name Kitchen Team en Asturies, compuesto por personas refugiadas; la donación de una pizarra digital interactiva a ASPACE Xixón; la financiación de formación para Narices Azules en el HUCA; la colaboración con Stop Ceguera para la donación de 100 lentes intraoculares para cirugías de cataratas en países con pocos recursos; y la compra de material escolar, dispositivos, alimentos y productos de higiene para asociaciones como Sietes Apurriendo, Espacios Mistos, Postigo Solidario, Echando un Gabitu y Redes de Apoyo".

Se puede buscar el calendario por muchos puntos de Asturias y pasar el año riéndose con las ocurrencias de un humorista que acaba el año con "Tanes... de Mileto", "Feliz Navidad y próspero Olloniego" o "Feliz Ciañu nuevo".