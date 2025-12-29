Ingresa en prisión un delincuente reincidente que robó en una docena de comercios en El Entrego: "Tiene problemas mentales y creemos que lo que busca es volver a la cárcel"

Un supermercado recién inaugurado, una tienda de electrónica, una panadería, tres quioscos, una peluquería, un negocio de comestibles, la cafetería de la estación de Renfe... La Policía Local de San Martín del Rey Aurelio ha detenido a un delincuente reincidente que acumula una docena de hurtos y asaltos en apenas dos meses en establecimientos comerciales y de hostelería de El Entrego. Se trata de un joven de unos 30 años que, al parecer, padece problemas mentales.

La situación había generado alarma entre los comerciantes, que se quejaban de que, pese a ser detenido en varias ocasiones desde noviembre (cuando salió de prisión tras pasar varios años encarcelado), el hombre volvía a quedar en libertad horas después.

Finalmente, tras ser nuevamente arrestado el domingo por asaltar una tienda de electrónica y llevarse un televisor, el joven fue puesto este lunes a disposición del juez, que decretó su ingreso en prisión provisional, según explicó el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. "Después de los últimos hechos que tuvieron lugar este fin de semana, la Policía detuvo a este hombre a las 23.30 horas del domingo. Se le puso a disposición judicial en la mañana de este lunes y se decretó su ingreso en prisión".

El detenido, accediendo a un establecimiento. / LNE

Ardines hizo un llamamiento a la calma y aseguró que "en todo momento, en colaboración con otras fuerzas de seguridad, la Policía Local ha estado vigilante y prestando atención a esta persona. La demostración es que nada más cometer el último delito, con el robo de la televisión, fue inmediatamente detenido".

Propietarios de establecimientos de El Entrego señalaron que en las últimas semanas había "miedo entre los comerciantes y los hosteleros y también en la calle, entre la gente. Es vecino de El Entrego de toda la vida y tiene problemas mentales, padece esquizofrenia. Salió de la cárcel en noviembre y fue salir y empezar a delinquir otra vez. Pedimos soluciones porque no podemos estar así, un pueblo entero teniendo miedo todo el rato".

Indicaron también que el hombre "andaba con un cuchillo. La Policía ya le requisó cuchillos cuando lo detenía. Nunca hizo nada a nadie, pero da miedo. La otra vez que entró en la cárcel sí fue porque atracó una mercería a mano armada, pero ahora no ha habido ningún robo así. Por el día entra y espera a que estés ocupado para llevarse cosas y por la noche asalta los establecimientos generando destrozos. Creemos que lo quiere es volver a la cárcel. Es lo que busca, pero claro, a costa de qué".

Perjuicio

Los comerciantes también indicaron que la inquietud vivida las últimas semanas "nos ha perjudicado mucho" no solo "por los robos y los destrozos generados en los establecimientos sino porque también se notaba que había menos gente por la calle y las ventas disminuían".