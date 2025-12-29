Langreo adelanta el Fin de Año: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge este martes una "prenochevieja familiar"

Langreo, al igual que ya han hecho concejos vecinos como San Martín del Rey Aurelio o Mieres, también adelanta el Fin de Año. Este 30 de diciembre se celebrará una prenochevieja familiar, de 18.00 a 20.00 horas, amenizada por Animación Pablo. Se trata de una actividad pensada para que niños y adultos puedan disfrutar juntos de la recta final del año.

La actividad tendrá lugar en el parque Dolores Fernández Duro y se enmarca dentro del programa de actos ligado al mercadillo navideño de La Felguera. Esa oferta de actividades incluye actuaciones musicales, visitas especiales y propuestas dirigidas al público familiar.

Actividades

Tras la prenochevieja familiar, con el nuevo año en marcha, el 2 de enero, el mercadillo acogerá una nueva actuación de Pablo Animación, nuevamente en horario de 18.00 a 20.00 horas. El 3 de enero a las 13.00 horas tendrá lugar la actuación de NortFantasy, seguida por una nueva sesión musical a cargo de DJ Nadal, que cerrará la jornada entre las 18.00 y las 20.00 horas. Además, los visitantes podrán inscribirse en los talleres de manualidades y artesanía, que se desarrollarán a lo largo de la duración del mercadillo.