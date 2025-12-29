La memoria de Aníbal Vázquez, origen de la fiesta del fútbol mierense

Durante toda su vida, tanto en la profesional, en la sindical, en la asociativa y en la política, Aníbal Vázquez fue una persona que abogó por unir. Y ese fue uno de los legados que dejó el querido regidor mierense. El pasado año, los clubes de fútbol campo de Mieres, un deporte muy ligado a la vida de Aníbal (que fue portero, a pesar de su estatura), celebraron la primera edición de un memorial en homenaje al fallecido alcalde. Y este año (o mejor dicho, el que viene), lo van a repetir, aunque con cambio de sede. El club Deportivo Turón será este sábado día 3, desde las 16.30 horas, el anfitrión de un triangular junto al Caudal Deportivo (primer organizador) y el Club Deportivo Santa Marina. Un evento que cuenta también con la colaboración de la peña sportinguista de Mieres, de la que Vázquez fue socio, y del propio Ayuntamiento de Mieres.

El triangular se presentaba este lunes en el Ayuntamiento de Mieres, con presencia de representantes de todas las entidades colaboradoras. El concejal de Protección Civil, Marcelino Estrada, fue el anfitrión en la casa consistorial. "Ya el año pasado celebramos este primer memorial que se celebró en el Hermanos Antuña, y este año se va a llevar a Turón porque queríamos que fuese rotatorio entre los tres clubes participantes", explicó. Estrada apuntó además que la novedad de este año es que se incorpora, no para jugar, sino como colaborador, a la peña sportinguista de Mieres, que será quien done el balón para el torneo: "Aníbal era socio de la peña y del Sporting, y pensamos que debían estar de alguna manera, ya que siempre están dispuestos a colaborar".

Fiesta del fútbol

Desde los clubes se mostraron encantados de participar en esta fiesta del fútbol mierense, con la mejor de las excusas: homenajear al que fue uno de los alcaldes más queridos de Mieres y también un ferviente seguidor del fútbol y defensor de los clubes del concejo. Luis María García, también exregidor y ahora presidente del Caudal, destacó que el evento tiene una doble vertiente: "por un lado reconocemos la figura de Aníbal con este memorial, y por otra parte, esto no deja de ser un encuentro de entidades deportivas mierenses, que es muy importante".

Partidos, entradas y horarios

Tras la presentación del triangular, que tendrá lugar el próximo sábado, 3 de enero, en el campo de La Bárzana, se celebró el sorteo de los partidos. El primer choque, que arrancará a las 16:30 horas, enfrentará al Santa Marina y al Caudal Deportivo. A continuación, a las 17.30 horas, se medirán el Turón y el Santa Marina. Y para cerrar la fiesta habrá un derbi de los de antes, de los que llenaban ambos campos cuando los clubes coincidían en Tercera División: un Turón-Caudal, que arrancará a las 18.30 horas.

Las entradas para el torneo tendrá un coste de 5 euros. Una cuantía que los clubes utilizarán para cubrir los gastos que genera su organización. "Hay que pagar entre otras cosas los arbitrajes, y es por lo que se pone este precio simbólico", señalaron. Así que los amantes del fútbol en general, y los mierenses en particular, tienen el sábado una cita en Turón para disfrutar del considerado como Deporte Rey y para recordar a una figura esencial para entender el Mieres de los últimos tres lustros: Aníbal Vázquez.