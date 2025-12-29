El mercado de ganado 3.0 con "alta tecnología", a punto de hacerse realidad: así será la renovación del ferial de Cabañaquinta

Aunque este año se suspendió por la crisis sanitaria de las ganado, el "Mercaón" de Cabañaquinta es una de las ferias ganaderas más importantes de Asturias. Y el recinto ferial de la capital allerana, lugar de su celebración, está ya obsoleto para un evento de tal magnitud. Pero este problema tendrá una solución a corto plazo. El próximo 3 de enero, el Ayuntamiento de Aller celebrará la Mesa de Contratación para adjudicar las obras de reforma de este centro, que tendrá un coste superior al millón de euros. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, a la licitación se han presentado al menos dos empresas interesadas en llevar adelante las obras, que deberán estar listas para el mes de junio de 2026.

En la memoria del proyecto, incluida en los pliegos de condiciones, se especifica que las obras tienen por objeto rehabilitar y modernizar el ferial allerano para convertirlo en un Centro de Servicios y Digitalización Ganadera de referencia en Asturias. "La actuación permitirá recuperar un espacio actualmente muy deteriorado y con un uso residual, limitado en la práctica a funcionar como aparcamiento improvisado", se señala en el documento.

Entre los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Aller con el desarrollo de este proyecto se enmarca "impulsar el sector ganadero, fomentar el arraigo de población en el medio rural, favorecer la creación de empleo y mejorar la calidad de la producción local, además de facilitar a los profesionales del sector el acceso a servicios tecnológicos avanzados". La iniciativa se enmarca en una estrategia de desarrollo económico local y de apuesta por una ganadería sostenible y modernizada.

Estado

A día de hoy, el recinto presenta un estado de deterioro generalizado, tanto en el espacio exterior como en sus edificaciones. "A pesar de algunos intentos de reforma en el pasado, las instalaciones resultan obsoletas y no cumplen los requisitos mínimos de funcionalidad ni las condiciones exigidas en materia de bienestar animal", señala el documento técnico.

La parcela del actual mercado de ganado cuenta con cuatro edificaciones existentes: dos naves de bloque de hormigón y estructura metálica, de 94 y 108,6 metros cuadrados respectivamente; una construcción de ladrillo con cubierta de teja a cuatro aguas, de 34,13 metros cuadrados; y un tercer edificio de ladrillo en forma de T, con cubierta a dos aguas, de 82,09 metros cuadrados.

Vista general del recinto ferial de Cabañaquinta durante una feria ganadera. / A. Velasco

Las actuaciones previstas incluyen, en primer lugar, la adecuación del espacio urbano, con la creación de una gran plaza diáfana, la instalación de vallas desmontables para el cercado del ganado y un sistema de cubrición textil para la protección de las reses. El proyecto contempla además "un vial perimetral, zonas de aparcamiento con estaciones de recarga para vehículos eléctricos, así como la implantación de iluminación LED, cámaras de vigilancia, megafonía y un sistema inteligente de control de accesos". El recinto contará también con una báscula de pesaje para ganado y vehículos.

Edificios

En cuanto a la rehabilitación de las edificaciones, cada una de ellas tendrá un uso específico vinculado a la modernización del sector. La primera nave se destinará a un Centro de Trazabilidad de Carne de Caza; la segunda acogerá el Puesto de Control y Gestión Inteligente de Accesos y Báscula; la tercera se adaptará como Centro de Control Inteligente de Ganado y Oficina Veterinaria; y la cuarta albergará un Centro de Inseminación Artificial.

Todo el conjunto estará dotado de una infraestructura tecnológica avanzada, que permitirá una gestión eficiente de los servicios y reforzará el papel del nuevo centro como motor del desarrollo ganadero y económico del municipio de Aller.

"Para nosotros era fundamental sacar adelante este proyecto", señala el Alcalde, Juan Carlos Iglesias, que agrega que "consideramos que el sector ganadero es uno de los puntales económicos de este concejo, y por lo tanto estamos obligados a dotar de las mejores herramientas a los profesionales".