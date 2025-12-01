Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Isidro y Leitariegos suman 13.300 esquiadores la semana de Navidad

Las estaciones leonesas tienen espesores de medio metro de nieve polvo

Equiadores en San Isidro

Equiadores en San Isidro / Diputación de León

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Lena

La semana de Navidad se ha cerrado en las estaciones de esquí leonesas con un total de 13.311 usuarios, después de que el martes 23 de diciembre se retomara la actividad en San Isidro y el miércoles, día de Nochebuena, se iniciara la temporada en Leitariegos.

El Principado no aportará datos de usuarios de sus estaciones, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, hasta el final de la campaña navideña, después de Reyes.

En San Isidro se han ofrecido en estos seis días de esquí un total de 12 kilómetros de pistas, en concreto 12 (cinco verdes, tres azules y cuatro rojas), en los diez remontes disponibles (cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas) en los tres sectores abiertos al público: Cebolledo, Riopinos y Requejines. Los espesores disponibles han sido de entre 15 y 50 centímetros de nieve en polvo, a donde han acudido un total de 11.507 esquiadores.

El mejor día ha sido el sábado, 27 de diciembre, con 3.168 personas llegadas de la provincia de León, pero también del resto de la comunidad, Asturias, Galicia y Portugal, como es habitual en otras temporadas.

La meteorología que ha acompañado estos primeros días de las navidades ha estado marcada por las bajas temperaturas y algunas nieblas, así como una excelente calidad de nieve.

Si las condiciones del tiempo lo permiten, está previsto que, en la noche de Reyes, como es tradición, tendrá lugar el descenso con antorchas de los Reyes Magos con sus pajes por las pistas de Cebolledo.

Mientras, en Leitariegos se ha inaugurado oficialmente la temporada el 24 de diciembre gracias a la producción de nieve artificial que, junto con las últimas precipitaciones, han posibilitado la apertura. Para este arranque se han ofrecido siete pistas abiertas (cuatro azules y tres verdes) y seis remontes (dos telesillas, dos telesquís y dos cintas), que han permitido casi 3,5 km de dominio esquiable con espesores de 10 a 40 centímetros de nieve polvo-dura. En total se han registrado durante la semana 1.804 personas.

Malmenorismo

