Actuaciones en los cauces y desbroce de maleza: 400.000 euros para mejorar los ríos de Langreo

El Ayuntamiento de Langreo y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico han formalizado un convenio para la mejora y mantenimiento de los cauces fluviales en el concejo. Una comisión formada por técnicos de ambos organismos será el que determine qué tramos se incluyen dentro del programa de actuaciones, que cuenta con una inversión global de 400.000 euros y afectará a cauces tanto de la zona rural como del entramado urbano.

"Es un convenio a cuatro años", señaló José Antonio Cases, edil de Urbanismo y Medio Ambiente, "por el que Confederación aporta 200.000 euros y el Ayuntamiento otros 200.000. Hay una comisión de seguimiento que va a identificar las actuaciones que se vayan a ejecutar".

Esas intervenciones se centrarán, entre otras, en mejorar la estructura del trazado de los cauces, recuperar antiguos meandros, mejorar el lecho del río, realizar podas y desbroces en la vegetación de ribera, la estabilización de márgenes en zonas de riesgo, la lucha contra especies invasoras y la eliminación de infraestructuras obsoletas.

No es la única actuación pendiente en cauces fluviales que afectará a Langreo. Iberdrola y el Ayuntamiento formalizaron la pasada primavera la firma de un convenio urbanístico sobre el uso de las riberas del río Nalón de la antigua central térmica de Lada. Ese acuerdo permitirá culminar el paseo fluvial entre Lada y Riaño, gracias a la cesión al Consistorio, por parte de la compañía energética, de una superficie de 25.000 metros cuadrados en el entorno de la térmica, en proceso de desmantelamiento.

Existía el compromiso de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se haría cargo de financiar las obras, con un coste de ocho millones de euros, pero la prórroga del presupuesto estatal frenó la actuación. El pasado verano apareció una inesperada vía de financiación, como consecuencia de la fallida ampliación del centro tecnológico de El Entrego.

Financiación

La licitación de este proyecto quedó desierta y los 10 millones de euros del proyecto, con cargo a los fondos mineros, corrían el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026. El Principado «redimensionó» la obra y planificó un edificio más pequeño, de 1,8 millones. Y anunció que destinaría el dinero restante, algo más de 8 millones de euros, la rehabilitación y adecuación del río Nalón a su paso por Lada.

El plan de regeneración de las riberas del Nalón desde Lada hasta Riaño permitirá culminar el paseo fluvial que actualmente ya conecta Lada con Puente d’Arcu, en Laviana. Se completará, de esta forma, un recorrido de más de veinte kilómetros siguiendo el cauce del río Nalón, como eje vertebrador de la comarca. En algunos puntos de ese trazado, ese paseo fluvial está acondicionado en ambas márgenes de río y, en otras partes, forma parte de parques y espacios urbanos diferenciados.

Laviana

Por su parte, en Laviana, Hidrográfica se encuentra desarrollando un importante proyecto para la restauración del Nalón en su zona alta. En el emblemático entorno de La Chalana se están ejecutando obras de renaturalización, demás de construyendo sendas y mejorando la seguridad ante posibles crecidas del cauce. También se va a instalar una pasarela, que unirá el "prau" de La Chalana con el paseo fluvial. Cuentan con un presupuesto de 1,6 millones, y estarán listas para el próximo mes de mayo.