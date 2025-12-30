La estación cerrada y los trenes ya circulando: el surrealista problema de los viajeros en Pola de Lena

La realidad siempre supera a la ficción. Y si no, que se lo digan a los vecinos de Pola de Lena, que estos días están viviendo situaciones realmente berlanguianas en su estación de tren. "Está cerrada cuando los trenes ya están funcionando a primera hora de la mañana", denuncian. Así, los más jóvenes saltan la valla de la estación, pero los que tienen más edad "no podemos hacer eso". Siguen los problemas en las cercanías de Asturias.

Conchi García trabaja en Oviedo, coge el tren a las 6.15 de la mañana en Pola de Lena (Línea C-1, Puente de Los Fierros-Gijón, pasando por Oviedo). En estas Navidades ya son al menos dos las ocasiones en las que no puede hacerlo porque "el tren pasa, peo la estación está cerrada". Nadie se hace responsable de la surrealista situación, ni Renfe ni Adif, "se pasan la pelota uno al otro". Ya hay varias quejas puestas, porque al menos uno de los días fueron 16 personas las afectadas.

El primer día que pasó, el tren de las 6.15 paró, "llamamos a voces al maquinista a ver si podía abrir las puertas de la estación", pero no lo hizo. Fue el responsable del servicio de las 7.00 horas el que "sí lo hizo". "No es normal", denuncian los usuarios, "que ocurra algo así. Es dejadez absoluta. Es normal que pueda haber gente de vacaciones. Pero no abrir al estación de tren, estando ya circulando... No dábamos crédito".

Las reclamaciones están puestas, pero "tengo la impresión de que les importan poco. Es una situación vergonzosa". Los viajeros no pueden entrar a la estación y por lo tanto, pierden el tren. Y los que salen, se ven encerrados. Los chavales más jóvenes "saltan", pero la mayoría de la gente no puede hacerlo. "Se da mucho bombo al AVE", denuncian los usuarios, pero "al cercanías se lo olvida, y es el uso principal".

Suspensiones

Las líneas de Cercanías de Asturias van acumulando en los últimos días decenas de incidencias, con un elevado número de trenes cancelados y retrasos significativos debido a las heladas, que unido al mal estado de los convoyes perjudica a un servicio ya de por sí muy menguado.

Según el balance realizado a partir de los avisos oficiales del servicio, el día 29 de diciembre se registraron más de una veintena de cancelaciones hasta primera hora de la tarde. La línea más perjudicada fue la C4 (Gijón–Avilés–Cudillero), que concentró más de la mitad de las supresiones, muchas de ellas encadenadas a lo largo de la mañana y la tarde.

También se vieron muy afectadas la línea C6 (Oviedo–Nava–Infiesto), con cancelaciones y servicios parciales debido a la nieve y el hielo, y la línea de ancho métrico entre Gijón y Oviedo, donde varios trenes no prestaron servicio a media mañana por incidencias técnicas. En algunos tramos se habilitaron servicios alternativos por carretera, aunque estos no evitaron retrasos acumulados ni esperas prolongadas para los usuarios.