"La inversión pública y los nuevos proyectos impulsan San Martín del Rey Aurelio"

A un paso de despedir 2025, José Ramón Martín Ardines, alcalde de Samartín del Rei Aurelio, reflexiona sobre la transformación del municipio, el cambio del modelo económico o los nuevos proyectos y el crecimiento demográfico, con optimismo, confianza e ilusión ante un futuro de oportunidades.

Estamos a punto de cerrar el año, ¿qué balance hace de este ejercicio?

Cerramos con buenas sensaciones. Después de un año intenso, de mucho trabajo, desde el equipo de gobierno nos hemos volcado en poner proyectos en marcha y en mejorar el concejo. Aunque queda mucho por hacer, 2025 deja más satisfacciones que sinsabores y la certeza de que San Martín avanza con paso firme.

Superado el ecuador de la legislatura, ¿qué diferencia marca en la gestión municipal el liderazgo de un gobierno del Partido Socialista?

En la forma de gobernar y en las prioridades. Un gobierno socialista pone a las personas en el centro de la acción política, combina rigor en la gestión con sensibilidad social y entiende el Ayuntamiento como una herramienta para mejorar la vida cotidiana.

El mejor regalo de Reyes para los vecinos va a ser la próxima apertura del centro de salud. ¿Cómo lo va a celebrar?

Con mucha alegría y orgullo colectivo. El nuevo centro de salud supone una mejora enorme: instalaciones modernas, más servicios y una atención sanitaria de mayor calidad.

Es una inversión muy relevante y una muestra clara de nuestro compromiso con la sanidad pública. Frente a otros modelos, desde la izquierda defendemos que la salud no es un negocio, sino un derecho, y este centro lo demuestra.

El ordenador cuántico es un proyecto estratégico que nos consolida como referente del conocimiento científico en Asturias

Muy pronto comenzará la construcción del edificio que acogerá el desarrollo de un gran ordenador cuántico. ¿Qué importancia tiene este proyecto en la ampliación del Centro de Investigación y la transformación económica?

Es un proyecto estratégico, con una inversión que nos consolida como referente del conocimiento científico en Asturias. El trabajo que se hace en el CINN ya tiene repercusión internacional, con investigaciones y patentes de primer nivel, y la computación cuántica nos coloca en la vanguardia tecnológica. Es futuro, empleo cualificado y oportunidades para nuestra juventud.

¿Qué más se está haciendo para relanzar la economía?

Actuamos en varios frentes a la vez. Avanza el desarrollo empresarial de Santa Ana; ponemos a disposición suelo industrial en Venturo; potenciamos los polígonos de la Central y La Florida y mantenemos contactos constantes con Sekuens con el objetivo de atraer inversiones. Todo ello sin olvidar el respaldo al comercio local, que es clave para la vida diaria y la cohesión social del concejo.

Tras años de sangría de población, el número de habitantes ha empezado a aumentar. ¿Es una oportunidad para que la economía local vuelva a despegar?

Sin duda, y es una tendencia que esperamos mantener gracias a nuestra centralidad en Asturias, la vivienda asequible y la calidad de los servicios públicos, junto a una excepcional oferta cultural y deportiva. Se nota un rejuvenecimiento del concejo, con más niños y familias jóvenes, y eso es una oportunidad para el comercio, la hostelería y los pequeños negocios. Es una gran noticia que invita al optimismo y a creer en el futuro.

San Martín rejuvenece con familias jóvenes con niños, lo que representa una oportunidad para el comercio, la hostelería y los pequeños negocios

Con el Plan de Sostenibilidad Turística del Nalón, la nueva identidad Naturaleza Minera y la campaña “El paisaje que construimos”, ¿es éste el momento del despegue turístico de las cuencas mineras?

Sí, estamos en un momento clave. Hay inversión, planificación y una mirada distinta sobre el turismo. Queremos mostrar lo que somos: patrimonio industrial, paisaje, naturaleza y memoria. Un turismo más sostenible y más auténtico que genera actividad económica sin perder identidad. Contando con que en San Martín tenemos dos grandes equipamientos que reúnen esas características: El Pozu Sotón y El Museo de la Minería y la Industria.

Este año se han movilizado 827.000 euros de financiación municipal para inversiones y hay en ejecución un segundo paquete de 2,4 millones. ¿Qué logros se están consiguiendo?

Se están viendo mejoras en calles, espacios públicos e instalaciones municipales. Son inversiones pensadas para mejorar la vida diaria y para reforzar la cohesión del concejo.

Es una política basada en la seguridad de una gestión responsable, la confianza en el futuro del concejo y la esperanza de seguir construyendo un San Martín que asiente empleo y población.