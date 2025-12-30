Los jóvenes tendrán nueva casa en Mieres: 700.000 euros para adecuar uno de los chalés Anasagasti, joyas arquitectónicas

"Siempre hacemos cosas para los mayores, para los niños, pero tenemos un poco coja a la juventud, y vamos a ponerle remedio". Son palabras de la Viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, poco después de anunciar la inversión que desde su departamento se va a realizar en Mieres: 700.000 euros para transformar uno de los chalés de Anasagasti, en la calle Numa Guilhou de Mieres, en un centro de innovación juvenil. La puesta en marcha está prevista para el año 2027.

González señaló que "desde el Gobierno de Asturias queríamos anunciar un convenio de colaboración que firmamos con el Ayuntamiento de Mieres para hacer un centro de innovación juvenil". Detalló la responsable regional que "es un convenio que sitúa en el año 2026 la redacción del proyecto y la ejecución a finales de 2026 y en el 2027". "La idea que tenemos es poder disponer de un espacio moderno, innovador, en el que los jóvenes puedan desarrollar de alguna manera todo su potencial y ser partícipes de las políticas que se puedan desarrollar a nivel municipal", manifestó la Viceconsejera, que explicó que la inversión será de 700.000 euros en total, en los que se incluyen proyecto, obra y equipamiento.

Espacio

La portavoz del Gobierno asturiano indicó que "lo que buscamos es un espacio donde los jóvenes puedan participar en la vida social y cultural del municipio de Mieres, y creemos que va a ser una gran aportación al conjunto de la sociedad asturiana". "La idea es hacer un espacio en el que la innovación tecnológica, la formación o las capacidades artísticas de los jóvenes se puedan desarrollar al máximo nivel, y que sean los propios jóvenes los protagonistas de esas políticas de juventud tan necesarias", agregó.

Los responsables regionales y municipales inspeccionan el exterior del futuro centro juvenil. / A. Velasco

Beatriz González, que estuvo acompañada por el director general de Juventud, Francisco de Asís, indicó que "desde el Gobierno de Asturias hemos dicho desde el principio que los jóvenes tienen que estar en el centro de las políticas y a veces es tan fácil como generar los espacios en los que estos jóvenes puedan disponer de esas herramientas para que sean realmente los protagonistas de esos proyectos de futuro y de presente".

Implicación

En el acto participó también el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la concejala de Juventud, Nuria Rodríguez. El regidor apuntó que "es un proyecto muy importante y positivo para el concejo, y más en este edificio, pudiendo reparar interiormente y dotar de contenido un lugar histórico que va a pasar a ser un edificio de futuro para las y los jóvenes de Mieres". "Estamos muy contentos", aseguró el Alcalde.

Álvarez quiso poner en valor el trabajo del área de Juventud a nivel municipal: "Nuria Rodríguez lleva meses trabajando con jóvenes, palpando sus inquietudes y necesidades". "Estamos haciendo inversiones importantes, en parques infantiles, también en deporte, pero nos faltaba un espacio en el que los jóvenes pudiera trabajar y sentir como suyo", señaló el regidor. "La vida cambia, los jóvenes tienen otras inquietudes y esperamos que este edificio, este equipamiento, cubra esas necesidades de los jóvenes de Mieres, que a lo mejor ahora no tenemos", admitió el Alcalde.

El regidor también elogió el movimiento juvenil de Mieres: "Viendo como estamos a nivel global, tener gente joven que se implique en el movimiento social, como nos pasa aquí en Mieres, no es nada fácil". "Aquí hay un grupo de chicas y chicos, que lo están haciendo muy bien, y las administraciones, desde el Gobierno del Principado y desde el Ayuntamiento, que menos que poner las herramientas para que sigan trabajando y fortaleciendo ese movimiento social", zanjó.