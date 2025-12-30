"¡Mucho ojo!, papeletas en fuera de juego": este es el club de fútbol asturiano que ha denunciado la venta de participaciones falsas para el sorteo del Niño
Los hechos han sido denunciados ante la Policía Nacional
"¡Mucho ojo! Nos informan que algún 'espabilado' está vendiendo papeletas de nuestro club correspondiente al sorteo del Niño de 2025 (número 47.827). El número para el sorteo del próximo 6 de enero es el 82.370". Este es el comunicado de alerta que el Unión Popular de Langreo colgaba en sus redes sociales el pasado domingo. Al tratarse del 28 de diciembre, y después de lo ocurrido con la lotería de Navidad en Villamanín, algunos pensaron que podía tratarse de una inocentada, pero el aviso es muy real. El caso ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional.
Responsables del club de fútbol langreano señalaron que tuvieron conocimiento del caso después de que un hostelero que había comprado dos papeletas (participaciones de cinco euros) advirtiera que la fecha indicada del sorteo no se correspondía con el 6 de enero de 2026, sino con la edición anterior: "Lo comprobamos y vimos que se trataba del número que se jugó en el sorteo del Niño del pasado mes de enero. No sabemos si son originales o copias, pero venían sin el sello del club".
Denuncia
Tras la verificación, denunciaron los hechos ante la Policía Nacional. "Por ahora solo tenemos conocimiento de esas dos papeletas, pero queremos hacer un llamamiento a la gente a la gente para que esté atenta".
