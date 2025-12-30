Más parcamientos y una ordenanza de mascotas, entre las peticiones de los vecinos de Mieres para 2026

Con el fin de año y la entrada en un nuevo ejercicio, todo el mundo hace balance, se marca objetivos y hace sus peticiones para el año próximo. Dejar de fumar, que si ir al gimnasio, que si tener salud... La Agrupación Vecinal de Mieres también tiene su particular carta para 2026, entre la que figuran cinco peticiones clave. Las más destacadas, que haya una "racionalización" de los aparcamientos en el casco urbano y que se articule una ordenanza como la que se ha lanzado en Aller para acabar con el problema de los excrementos caninos en las calles. No son las únicas: también piden una mayor participación ciudadana, que se aborden proyectos pendientes como las piscinas exteriores de Vega de Arriba o que se adecenten las calles tras las obras para canalizar la geotermia.

El presidente de la Agrupación Vecinal, Arsenio Díaz Marentes, expone y detalla esas peticiones. Comienza por los aparcamientos. "En Mieres es evidente que hay un problema para encontrar aparcamiento, y creemos que se debe de racionalizar lo que hay, con la creación de varias zonas", señala. Apunta que la propuesta de la entidad vecinal pasa por la creación de tres zonas. "Por un lado pensamos que tiene que haber una zona blanca que garantice que los residentes puedan acceder a una plaza", dice. Por otro lado, entiende que debe de haber zonas restringidas, en función del uso: "se debería de crear una zona verde para la gente que viene a trabajar de fuera, y también una zona azul para quienes vienen o venimos a hacer recados y no vamos a aparcar durante mucho tiempo", apunta Díaz Marentes.

Mascotas

Otro de los desafíos para el próximo año es el de acabar con el recurrente problema de los excrementos caninos en las calles, y para ello, Marentes toma como ejemplo al vecino concejo de Aller. "Si un ayuntamiento como el de Aller, al que se le suponen menores recursos, es capaz de sacar una ordenanza para la identificación de los perros por el ADN, para multar a aquellos dueños irresponsables, entendemos que el consistorio mierense tiene que poder hacerlo también", señala el presidente del colectivo vecinal. "Lo que es intolerable es que de forma habitual, las calles del casco urbano de Mieres estén llenas de caca de perro, dando una imagen lamentable", dijo.

La participación ciudadana es otro de los "regalos" que se piden en la carta del próximo año. "Pensamos que ahora mismo los órganos que hay no funcionan y se necesita una potenciación en esta área", apunta el responsable vecinal. Entiende Díaz Marentes que "se deben realizar más consejos de Participación Ciudadana, y llevar temas importantes para conocer la opinión de los vecinos, y no solo preguntarnos por unos murales".

Obras

Por último, Arsenio Díaz Marentes también reclama que se lleven a cabo acciones en materia de obras e infraestructuras. Por una parte, el responsable del colectivo vecinal pide que se saquen adelante ya proyectos que llevan "años parados". Cita en ese caso las piscinas exteriores de Vega de Arriba, "anunciadas hace un par de años, y que por uno o por otro siguen sin ejecutarse".

Terrenos para la piscina municipal Vega de Arriba en Mieres. / A. Velasco

Para cerrar, el presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres también espera que el Ayuntamiento proceda ya al reasfaltado de las calles del casco urbano de Mieres tras la batería de obras acometidas durante este último tramo del año y que tienen las calles "destrozadas". "Coincidimos en que la red de geotermia será positiva, especialmente para los edificios públicos, pero también creemos que las calles deben de arreglarse al menor espacio de tiempo posible", subrayó el responsable vecinal.

El mal estado de varias de estas céntricas calles, unido a la dificultad para encontrar aparcamiento, hace que el proceso para hallar una plaza de estacionamiento sea un auténtico "calvario" para muchos de los vecinos de la ciudad.