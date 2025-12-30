El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya

El concejo de Morcín ha recibido sus Reyes de forma anticipada. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a licitación, por 2.576.987 euros, las obras para la renovación integral de la carretera MO-5, que une las localidades de Argame y Pedroveya. Esta actuación cuenta, en sus pliegos de condiciones, con un plazo de ejecución de siete meses. Las obras se desarrollarán en un tramo de 9,8 kilómetros, y están destinadas a mejorar la seguridad vial en esta zona rural de la comarca del Caudal. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de enero.

El Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, señalaba que esta MO-5 "es un eje estratégico de comunicación entre Argame y Pedroveya, y conecta numerosas poblaciones de Morcín, La Ribera, Quirós y Santo Adriano". Las obras se centrarán en el tramo de Morcín. Desde el Principado señalaron que "con esta intervención, el Ejecutivo autonómico busca modernizar la infraestructura, optimizar el drenaje, renovar los sistemas de contención y reforzar la seguridad vial, garantizando una carretera más segura, cómoda y duradera para todos los usuarios".

Fases

Según detalla la administración regional, "los trabajos comenzarán con una limpieza integral de la vía, que incluirá desbroces, retirada de vegetación, reperfilado de cunetas y demolición de elementos deteriorados". Además, también se renovará "el sistema de drenaje mediante la instalación de 13 nuevos caños, más de 7 kilómetros de cuneta bordillo y zanjas drenantes en las zonas con nivel freático, además de sumideros y pasos salvacunetas para mejorar la evacuación del agua".

No serán las únicas obras. "Para estabilizar los puntos con asentamientos se construirán dos estructuras: un muro de escollera en el punto kilométrico 0+670 y un muro de hormigón en el punto kilométrico 8+750", indican desde la Consejería. En lo referente al asfalto, "la carretera será rehabilitada en toda su longitud mediante reconstrucción y refuerzo del firme, fresado en zonas puntuales y pavimentación de accesos". Y en cuanto a la seguridad y señalización, el proyecto incluyen la colocación de más de 4,4 kilómetros de barrera de seguridad nueva, la instalación de 65 señales verticales, paneles direccionales y se repondrá la señalización horizontal y las barandillas en mal estado.

Por último, Alejandro Calvo detalló que "este proyecto, de carácter plurianual, se ejecutará entre 2026 y 2027 y cuenta con una partida en los presupuestos del próximo año, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado".