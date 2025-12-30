Los vecinos intensifican las protestas contra los malos olores en Langreo: estas son las acciones planificadas (y las fechas para llevarlas a cabo)

Los vecinos de Langreo volverán a salir a la calle para protestar contra los malos olores en las calles de La Felguera. Será tras las Navidades. Para mediados del mes de enero se ha convocado una concentración de protestas y una recogida de firmas para exigir una "solución" al problema. También se pretende organizar una mesa redonda para analizar la situación.

Los "olfalteadores" contratados por el Ayuntamiento de Langreo para tener "cobertura legal y científica" en la lucha contra los malos olores que padece La Felguera desde hace año y medio emitieron el mes pasado un informe en el que se señala a una empresa de reciclaje ubicada en Valnalón de la que se sospechaba desde un principio como presunta causante del foco del hedor. Se trata de la empresa Naeco Recycling", que inició su actividad bajo la denominación "Polinext".

El Ayuntamiento de Langreo ha exigido una serie de "medidas correctoras" para que los hedores cesen. En caso de que no se lleven a cabo de forma inmediata, no se descarta cualquier tipo de sanción administrativa.

El cartel realizado por los vecinos. / LNE

Los vecinos quieren que el problema no se enquiste y han movido ficha. Tras la exitosa concentración del pasado mes de noviembre en La Felguera, que contó con la participación de unas doscientas personas, volverán a movilizarse. Así lo explicó Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos del barrio Urquijo y portavoz de las personas y colectivos que están detrás de la nueva protesta.

Silva adelantó que "el 15 de enero a las 19.00 horas, habrá una concentración en el parque Dolores Fernández Duro. Ahí se leerá un manifiesto y se recogerán firmas para respaldar las acciones que se van a explicar en esa concentración. A la semana siguiente, la del 19 de enero, se va a intentar organizar una mesa de debate. No está concretada todavía ni la fecha ni la hora".

Cartel

Se ha elaborado un cartel alusivo que se distribuirá por Langreo, con el refrigerante de Valnalón (reconvertido en Museo de la Siderurgia) como fondo que enmarca la frase. "No al hedor, ¿qué aire respiramos?". "Queremos involucrar a la mayor cantidad de gente posible", apuntó Silva, que añadió: "La recogida de firmas se va a hacer el día de la concentración y luego a continuación, si es necesario, continuará en los mercados semanales de Sama y La Felguera. Lo que queremos es que nos hagan caso".

El Ayuntamiento de Langreo ha asegurado que "llegará hasta el final" para acabar con los malos olores en las calles de La Felguera, una vez que los "olfateadores" contratados por el Consistorio señalaran a los presuntos responsables.

El gobierno local ya aseguró este mes que exigirá medidas correctoras a la compañía y también pedirá la intervención del Principado, para que inste a la empresa a superar un trámite de Autorización Ambiental Integrada, mucho más exhaustivo que el que pasó cuando abrió su actividad en 2019. En aquel año se limitó a cumplir el reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, similar al que, por ejemplo que debe cumplir un bar o una pequeña empresa.

Informe