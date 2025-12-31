La Cabalgata de Mieres, lista para repartir ilusión: casi 600 personas, 7 carrozas y una tonelada de caramelos

Ya está todo listo para que el próximo 5 de enero, los Reyes Magos visiten Mieres y repartan ilusión entre todos los niños. La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara presentó este martes la Cabalgata, un desfile "de los mejores de Asturias". Prueba de ello son las cifras que deja: casi 600 personas (500 figurantes y 80 miembros de seguridad), siete carrozas y una tonelada de caramelos para repartir entre niños y mayores.

El presidente de Santa Bárbara, Felipe Burón, agradeció al Ayuntamiento "la confianza" para que sea este colectivo el que se encargue de la organización del paso de sus majestades de Oriente por el casco urbano. "Llevamos trabajando todo el año para que esté todo listo", señaló. El recorrido de este año arrancará a las seis y media de la tarde desde el campus de Mieres. Recorrerá las calles Gonzalo Gutiérrez, Los Llerones, Pablo Ruiz Picasso, Doctor Fleming, Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda y Numa Guilhou, hasta llegar al parque Jovellanos, donde los Reyes atenderán las peticiones de los más pequeños.

Seguridad

Burón explicó que "la cabalgata constará aproximadamente 500 figurantes y 80 personas que van a componer el equipo de seguridad, también de siete carrozas y se repartirán unos 1.000 kilos de caramelos". Además, hubo agradecimiento para los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Local y Protección Civil "que siempre nos ofrecen una máxima colaboración para hacer la cabalgata en las mejores condiciones posibles". Y en ese capítulo de gratitud, Burón tuvo un mensaje especial para el Centro de Mayores de Mieres, que gracias a su taller de confección realiza y arregla los trajes para el desfile.

Y en materia de seguridad, Burón también lanzó una recomendación: "desde hace unos años la gente se está portando muy bien, pero no por ello tenemos que dejar de repetirlo". Así, el presidente de Santa Bárbara, indicó que "hay que respetar el vallado para que no haya ningún problema al paso de la cabalgata". E hizo una mención especial a los sprays de nieve artificial: "están totalmente prohibidos, el año pasado constatamos que no hubo, pero hay que insistir en ello porque llevamos animales, llevamos caballos, y puede ser un problema".

Ejemplo

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, aprovechó también para agradecer al colectivo su implicación en la organización del evento. "Es un día en el que todos los ciudadanos de Mieres y también de fuera del concejo vienen a disfrutar de una noche mágica, que sería imposible de tener si Santa Bárbara no existiera", dijo. Pero el regidor fue más allá, y puso al colectivo no solo como un ejemplo de organización, sino de participación ciudadana. "Tenéis 1.500 socios, eso es la envidia del asociacionismo en Asturias, y sois capaces de hacer participar a la gente, no solo a esos socios", agregó Álvarez, para señalar que "sois un ejemplo de participación ciudadana".

El Alcalde, además, también deseó que el tiempo acompañe y que la gente respete las indicaciones de la organización. Y aprovechó para anunciar, como ya se hiciera en alguna edición anterior, que "desde el ayuntamiento vamos a delimitar alguna zona para que los críos y las personas con necesidades especiales que puedan ver y disfrutar de la cabalgata en espacios donde pueda haber menos gente, y puedan estar más tranquilos también disfrutando de los Reyes Magos".