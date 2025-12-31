Langreo premia a la vida: estas son las bases para el galardón por los Derechos Humanos

El Ayuntamiento de Langreo abre este viernes o para la presentación de candidaturas al "Premio a la Vida" 2025 con el objetivo de reconocer y visibilizar la labor de personas, entidades, colectivos u organizaciones que hayan destacado por su compromiso con la promoción, defensa y divulgación de los Derechos Humanos. El plazo para presentar propuestas comenzará el 2 de enero y finalizará el 16 de enero del 2026.

Este galardón, de carácter internacional, se consolida como un referente en el reconocimiento público de trayectorias ejemplares vinculadas a la defensa de la dignidad humana, la libertad y la igualdad. El premio está dotado con 4.000 euros y un diploma acreditativo, y será entregado en un acto solemne organizado por el Ayuntamiento de Langreo.

Candidaturas

Las candidaturas deberán presentarse mediante una propuesta razonada, realizada por una entidad o persona distinta de la candidata, ya que no se admitirán autocandidaturas. Cada solicitud deberá ir acompañada de una memoria explicativa en la que se recojan la trayectoria, los méritos y las razones que justifican la misma, atendiendo a los criterios establecidos en las bases.

La memoria tendrá una extensión máxima de cinco páginas a doble cara y podrá incluir material complementario como documentación gráfica o recortes de prensa que avalen la propuesta.

Las solicitudes podrán registrarse de manera presencial en el Servicio de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Langreo o a través del registro electrónico disponible en la web municipal. También podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos en la legislación administrativa, incluyendo oficinas de correos u otros registros públicos.

Un premio con vocación de memoria y compromiso

El "Premio a la vida" nace inspirado en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, y responde al compromiso del Ayuntamiento de Langreo con la defensa activa de los derechos y libertades fundamentales. A través de esta convocatoria, el municipio reafirma su voluntad de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y respetuosa con la dignidad de todas las personas.

Con este reconocimiento, Langreo no solo pone en valor trayectorias ejemplares, sino que también refuerza la importancia de mantener viva la conciencia colectiva frente a las vulneraciones de derechos humanos, promoviendo referentes positivos que inspiren a la ciudadanía y a las generaciones futuras.

En la pasada edición, la ganadora fue Sor Ángela Gutiérrez Bada, natural de Panes, que trabaja ayudando a mujeres con problemas de salud mental en el Congo.