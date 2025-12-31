Las obras que obligan a regular el tráfico en La Felguera (y que incluyen una nueva rotonda) entran en su recta final

Las obras de reurbanización de la avenida de Gijón, en La Felguera, mantienen las restricciones de tráfico en el barrio de La Pomar, al estar cortada la conexión de la calle Alfonso Argüelles con la avenida de Gijón. Esta vía da acceso a la zona de Valnalón, por un lado, y a la carretera que lleva a Pando y Tuilla, por el otro.

Los trabajos, iniciados en septiembre, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, con lo que está próxima su finalización. Si en la fase inicial de la obra hubo que regular con semáforos la circulación por la avenida de Gijón (dando paso alternativo a los vehículos), las labores se centran ahora en la futura rotonda de Alfonso Argüelles.

El corte del tráfico en la calle Alfonso Argüelles. / M. Á. G.

La conexión entre ambas calles está ahora completamente cortada, lo que genera un fondo de saco que obliga a los conductores a salir necesariamente por la plaza de La Pomar, a través de Alfonso Argüelles y la calle General Elorza. Se trata de un espacio con un elevado flujo de vehículos, ya que, junto a las cocheras de los bloques de pisos de la zona, también hay un aparcamiento que da servicio al supermercado de Mercadona.

No solo está suponiendo un trastorno para los conductores. Vecinos del cercano barrio Urquijo también han mostrado su malestar ante "la gente que deja mal aparcado el coche, en la zona reservada a la obra y la acumulación de material, lo que apenas deja espacio para que pasen los peatones hacia el centro de La Felguera".

Vehículos circulando por la avenida de Gijón, con la obra a la derecha. / M. Á. G.

Los trabajos en la avenida de Gijón tienen como objetivo, según el Ayuntamiento, "dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, integrando plenamente esta zona en la ciudad".

Tres kilómetros

El proyecto incluye intervenciones en aproximadamente tres kilómetros de recorrido. La actuación principal será la reordenación del tráfico rodado en la avenida de Gijón con una nueva isleta en el entronque con la calle General Elorza y la citada rotonda en el cruce con Alfonso Argüelles, que permitirá "moderar la velocidad y mejorar la seguridad vial". Se construirán también nuevas aceras en la calle General Elorza y en Alfonso Argüelles, en un tramo en el que carece de ellas. Se sustituirán barandillas.

Un desvío del tráfico en la calle Alfonso Argüelles. / M. Á. G.

Durante el transcurso de estas labores, que incluirán la renovación completa de los pavimentos, se procederá a la reforma parcial de las redes de abastecimiento y saneamiento, y se instalará una nueva red de recogida de aguas pluviales que sustituirá a la actual cuneta abierta situada en el lado este de la Avenida de Gijón.