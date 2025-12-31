Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote

Parece Noruega o Suiza, pero es Asturias. La Raya, ubicado en el concejo de Aller, es un pueblo nevado de cuento. Ubicado a más de 1.500 metros de altitud, lo llaman "la Siberia asturiana", porque es el primero en cubrirse todos los otoños de un grueso manto blanco y el último en perder los copos. Por algo es la localidad más alta del Principado.

Además de su paisaje de postal, lo que más llama la atención de La Raya es la arquitectura de sus casas. Todas de madera y piedra, y con unos pronunciados tejados a dos aguas, tipo capirotes. Las cubiertas son tan picudas que las casas parecen todo tejado. Si a todo eso sumamos el encanto de las Navidades, con guirnaldas y luces, el lugar es aún más mágico.

Esta localidad cuenta con la casa más elevada de toda la región, según el Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales) . Está situada a 1.540 metros y supera por muy poco (solo ocho metros) a la casa más prominente del puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea), ubicada a 1.532.

El "orgullo" de vivir en la cima de Asturias

Los escasos habitantes de La Raya están "orgullosos" de vivir en la cima de Asturias. "Es un honor y un privilegio", cuentan a LA NUEVA ESPAÑA . Aunque sin contar construcciones, la cumbre real del Principado (y de León y de la Cordillera Cantábrica) es Torre Cerredo, a 2.649 metros, en el concejo de Cabrales.

Muy cerca de las estaciones de esquí

Otro de los encantos de La Raya es que se puede ir caminando (más bien, en raquetas de nieve) a las cercanas estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y San Isidro. Este pueblo también es ideal para los amantes del montañismo, al convertirse en punto de partida de rutas como las que van hacia el Pico la Llomba y el Pico Toneo, usando a veces las pistas de esquí como sendero.