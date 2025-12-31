San Martín reformará el centro social de Sotrondio para hacerlo más seguro y accesible

El centro social de Sotrondio, en la antigua plaza de abastos de la capital de San Martín del Rey Aurelio, será objeto de una reforma para mejorar su accesibilidad, su seguridad y paliar algunas deficiencias. La actuación se hará con fondos aportados por la consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que subvencionará las obras con 60.000 euros.

La titular de la consejería, Marta del Arco, y el alcalde del concejo, José Ramón Martín Ardines, han suscrito este martes el compromiso por el que el Principado aportará los fondos necesarios para corregir las deficiencias del equipamiento en materia de accesibilidad, seguridad, confort térmico y entornos inclusivos. El ayuntamiento, por su parte, se encargará de ejecutar el proyecto. Al acto de firma, celebrado en la casa consistorial, han asistido también el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y la concejala de Servicios Sociales, Mari Paz Alonso.

De izquierda a derecha, la concejala de Servicios Sociales de San Martín, Mari Paz Alonso; el alcalde, José Ramón Martín Ardines; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuñ / LNE

Colaboración entre administraciones

“Este acuerdo simboliza la colaboración entre ambas administraciones para promover la participación comunitaria y el bienestar de las personas mayores y con discapacidad, así como la accesibilidad universal, a la vez que reforzamos el trabajo conjunto en las políticas sociales”, ha subrayado la consejera.

Entre las obras que se ejecutarán figura la renovación del pesebrón de la cubierta, que se sustituirá por otro de zinc en todo el perímetro del edificio, con el fin de asegurar la recogida del agua de lluvia y garantizar su correcta conducción, evitando filtraciones y humedades. También se repararán los desconchones en las paredes y se sustituirá el pavimento de baldosa del salón de actos. Igualmente, se renovarán las luminarias y se cambiarán los óculos por tecnología led.

El centro social de Sotrondio ocupa el antiguo edificio de la plaza de abastos, construida en los años 50 del siglo pasado, que estuvo en funcionamiento hasta 2008. En ese año se acometió la rehabilitación integral para adaptar el equipamiento a sus usos actuales: centro social en la planta baja y centro polivalente, en la primera planta.