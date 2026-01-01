Aller trae a Nevaria a un "Yeti" del alpinismo: este montañero especialista en ascensiones invernales en el Himalaya será el padrino de la feria

Queda menos de un mes para una nueva edición de Nevaria, la Feria de la Nieve y la Montaña del concejo de Aller. Un evento que tradicionalmente se celebraba en diciembre, pero que este año se ha trasladado a enero para tratar de asegurar que haya nieve en las estaciones y así poder redondear la feria: unas horas de esquí y unas horas de ocio. Y como todo evento que se precie, ha de tener un buen padrino. Por Nevaria pasaron grandes figuras de los deportes de invierno y del montañismo: Ander Mirambell, Juanito Oiarzabal o los hermanos Iker y Eneko Pou, solo por citar algunos. Y en esa edición no podía ser menos. El invitado estrella será un alpinista que desde hace más de una década ha centrado su actividad en expediciones en época invernal a las grandes cimas del mundo. Vamos, todo un "Yeti" del alpinismo: Álex Txikon.

Pionero

Nacido en la localidad vizcaína de Lemoa en 1981, Txikón fue desde pequeño un amante del montañismo. Un alpinista precoz, que con tan solo 21 años hollaba su primer "ochomil": el Broad Peak, en Pakistán. Desde entonces, más de 30 expediciones lleva a sus espaldas, logrando cima en once de los catorce "ochomiles" del planeta.

Ambiente en una edición anterior de Nevaria. / LNE

Desde hace más de una década, Álex Txikon se ha especializado en realizar expediciones al Himalaya en pleno invierno, una época que hace especialmente complicada la escalada. Entre sus hitos más destacados, el vizcaíno logró coronar en el invierno de 2016 la complicada cima del Nanga Parbat, una montaña de 8.126 metros, siendo el primer alpinista del mundo en hacerlo en invierno. Un hito que repitió en el Manaslu en 2023.

Programa

La feria de la Nieve y la Montaña configura una de las referencias para los amantes de los deportes de invierno, siendo prácticamente el único evento de estas características en la Cordillera Cantábrica.

Además de la visita de Álex Txikón, el evento contará de nuevo con cerca de medio centenar de expositores vinculados al sector, que se ubicarán en la carpa instalada en la plaza del Campo de Moreda. Habrá expositores institucionales, tiendas especializadas y material de montaña y de esquí, y también stands de estaciones de esquí de todo el país e incluso internacionales, que apuestan por Aller para captar visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Aller todavía no han desvelado el programa final de la feria, pero también suele incluir un área de ocio infantil, así como charlas y conferencias. En el marco de Nevaria, la hostelería allerana prepara un menú de nieve, que se puede degustar en los restaurantes de la zona, algo que es probable que se repita.