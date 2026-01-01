Hablan las familias y los profesores de los escolares de Lena que iban en el autobús que chocó en Llanes contra la conductora que entró equivocada en la autovía: “Fueron unos segundos terribles, los niños han vuelto a nacer”

Lena despidió 2025 con el mayor susto del año. El concejo despertó el 31 de diciembre con una mezcla de alivio, conmoción y agradecimiento, después del grave accidente de tráfico ocurrido en la tarde del martes en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Llanes, en el que se vio implicado un autobús que transportaba a 45 escolares del colegio Sagrada Familia El Pilar de Pola de Lena. Pese a la violencia del choque frontal con un vehículo que circulaba en sentido contrario, los menores resultaron prácticamente ilesos, un desenlace que padres, responsables educativos y autoridades califican de “milagroso”. La angustia ante lo cerca que ha pasado la tragedia se incrementa en Lena, ya que el concejo fue testigo en 2006 del terrible accidente de tráfico en el que fallecieron dos scouts gijoneses de 9 y 15 años y dos de sus monitoras, de 20 y 24 años, que regresaban en autobús a Gijón tras pasar unos días en León. Aunque han pasado casi veinte años, durante un instante regresó el gélido recuerdo de aquella fatalidad.

Una conductora fallecida tras circular en sentido contrario

El siniestro costó la vida a la conductora del turismo, una mujer de 76 años, vecina de Llanes, identificada con las iniciales I. G. F., que se incorporó por error a la autovía en dirección contraria y recorrió cerca de un kilómetro antes de colisionar con el autocar. El impacto se produjo poco antes de las siete de la tarde, generando momentos de enorme angustia tanto en el interior del autobús como entre los familiares que seguían el viaje desde otros vehículos.

La pericia del conductor evitó una tragedia mayor

Al volante del autobús escolar estaba un veterano conductor de la empresa Hermanos González. Este profesional se recupera poco a poco del terrible susto, como explica el propietario de la empresa, Valentín González. “Tenemos mucha suerte de contar con profesionales como Félix, un conductor muy serio y de gran valía”.

En este caso, los halagos son más que merecidos. Su jefe traslada la narración del accidente que el chófer le reconstruyó tras el siniestro. “Iban tranquilamente por la autopista cuando se pusieron a adelantar a un tráiler. Fue en ese momento cuando apareció de la nada el coche en dirección contraria”.

Valentín González reconoce que hasta que pudo confirmar que todos los niños estaban bien pasó uno de los peores ratos de su vida. “Me temblaban hasta las piernas cuando hablé con Félix”. “Realmente, aunque la suerte influyó, su pericia salvó vidas. Me contó cómo reaccionó en una milésima de segundo, manteniendo el autobús lo más recto posible, encajonado entre el tráiler que estaba adelantando y la mediana, al tiempo que intentaba evitar que el impacto fuera totalmente directo”.

El empresario, que también es conductor, añade: “La clave es que el autobús no volcó. Félix supo mantener firme el volante mientras frenaba, evitando dejarse llevar por el pánico. Posiblemente también ayudó que el autobús contara con cinturones de tres puntos, que dan mucha sujeción y seguramente mantuvieron bien sujetos a los niños”.

Imagen de archivo de las instalaciones del Colegio El Pilar. / LNE

Atención inmediata y escenas de enorme tensión

Los responsables de la empresa Hermanos González se movilizaron de inmediato para dar soporte a los escolares. “Lo primero fue intentar alejar un poco a los niños del lugar para que no presenciaran nada que resultara traumático, ya que el coche que circulaba en dirección contraria quedó totalmente destrozado”.

El autobús también sufrió graves daños en su parte frontal. En el momento del impacto, en el vehículo que iba justo delante del autocar viajaban los padres de una de las niñas. “Lograron esquivar al coche que venía de frente por muy poco”, señala Valentín González, siempre según el testimonio del conductor. El posterior choque contra el autobús fue ya inevitable. La familia que acababa de evitar el impacto presenció el accidente, con el consiguiente susto.

“No cabe duda de que podíamos estar hablando de un accidente con varios muertos”, apunta aliviado Valentín González. “El susto ha sido de los que no se olvidan”.

La alcaldesa de Lena, entre los padres afectados

Entre los padres afectados se encontraba la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, cuyo hijo viajaba en el autocar. La regidora relató que tuvo conocimiento del accidente a través de un mensaje enviado por el propio menor. “Me enteré porque me mandó un mensaje explicándome que habían tenido un accidente, pero que estaban bien. Inmediatamente, lo llamé por teléfono y pude confirmar que estaban todos perfectamente”, explicó.

A través del móvil, la alcaldesa pudo percibir la tensión vivida en el interior del vehículo. “Se escuchaba el follón que había en el autobús, algún grito y llanto de otros niños que también hablaban con sus padres y estaban asustados”, recordó. Con el paso de las horas, el sentimiento dominante fue el de la gratitud. “Según me han contado, podemos decir que hemos tenido mucha suerte”, afirmó.

Álvarez no pudo evitar que el suceso le trajera a la memoria el trágico accidente de 2006 en Lena. “Ahora la suerte que hemos tenido es que el vehículo no llegó a volcar, como pasó entonces. De haberlo hecho, igual estaríamos hablando de una tragedia de mayor magnitud”, señaló. La alcaldesa agradeció especialmente la atención del centro educativo y la actuación del conductor. “El director nos llamó a todos los padres y se preocuparon mucho por el estado de los niños desde el minuto uno”.

También quiso trasladar sus condolencias a la familia de la fallecida. “Sentimos mucho el fallecimiento de la conductora. Todo indica que fue un terrible despiste, un error que ha pagado muy caro, por desgracia”.

El colegio: “Todos los niños están bien”

El director del colegio Sagrada Familia El Pilar, Luis Miguel García, explicó que los escolares habían viajado el pasado 26 de diciembre a San Sebastián para participar en las Olimpiadas Marianistas, junto a otros 18 centros de la congregación en España. La expedición estaba formada por 45 alumnos, integrantes de equipos de baloncesto y fútbol. “La ágil reacción del conductor fue clave para evitar un mayor alcance del accidente”, subrayó.

Según García, las consecuencias físicas fueron mínimas. “Por suerte, todos los niños están bien y no hay más daños que algún pequeño golpe en una rodilla o un fuerte coscorrón”. Tras contactar con todas las familias, el director hizo balance del estado emocional de los menores: “En general todo el mundo está bien. Hay algún niño que arrastra algo de nerviosismo y al que le ha costado conciliar el sueño, pero nada grave”.

Un susto que deja huella

Tras el accidente, los escolares y sus acompañantes permanecieron cerca de Llanes durante unas dos horas, hasta que otro autobús los recogió para regresar a Lena. “El trato y la atención recibida en todo momento fue irreprochable”, destacaron los padres. “Salimos de San Sebastián pensando en llegar pronto a casa para preparar la Nochevieja y ahora solo podemos dar gracias por seguir todos juntos”.

El accidente provocó importantes retenciones en la Autovía del Cantábrico, con cortes de tráfico y desvíos por la N-634. Mientras se investigan las circunstancias exactas del siniestro, en Lena queda el recuerdo de un día que pudo acabar en tragedia y que, por fortuna, se saldó con un enorme susto y una profunda sensación de alivio colectivo. “Fueron segundos terribles; los niños han vuelto a nacer”, resume una madre, aún conmocionada, pese a tener ya a su hija a salvo en casa.