Historia, haikus y relatos al revés: Vestigia donará sus cuentos del Montsacro a los colegios de la Montaña Central
La Fundación Caja Rural financia la iniciativa para dar a conocer la historia del monte y sus ermitas
La Asociación Vestigia donará ejemplares de sus cuentos del Montsacro, presentados el pasado mes de noviembre en el Club LA NUEVA ESPAÑA, a las bibliotecas y colegios públicos de los concejos de la Montaña Central (Aller, Lena, Mieres, Morcín, Riosa y Ribera de Arriba). Serán un total de 60 ejemplares que irán destinados a que los niños de los municipios tengan acceso a estas historias gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural.
Las historias se recogen en un solo libro con la singularidad que el segundo cuento, Montsacro II se recoge al revés, es decir, para su lectura hay que girar el libro.
Es el guardés, Luis Palacios, es quien a lo largo de cada historia hace de narrador dando a conocer los detalles históricos y las tradiciones sobre las dos ermitas del monte.
Haiku
A lo largo de las historias también se puede disfrutar del haiku, convertido ya en una seña de identidad de la obra del equipo de Vestigia, “que creemos que conecta muy directamente con la imaginación y sensibilidad de un niño”, apuntan desde la asociación. Como marca la tradición, cada cuento con una reflexión, una moraleja, válida para niños y adultos y, con un breve vocabulario que ayuda a completar la información sobre algunas palabras poco reconocibles para el público infantil.
