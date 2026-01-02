El Alcázar C.F. apremia al Principado y al Ayuntamiento de Langreo a renovar el convenio de uso del campo de Los Llerones (que utilizan 250 niños)

El Alcázar F.C. de Langreo, uno de los clubes históricos del fútbol asturiano, lleva dos años jugando, hasta cierto punto, de “okupa”. Las instalaciones del equipo, el campo de fútbol de Los Llerones, en Sama, forman parte del complejo educativo del Instituto Jerónimo González. El club las utiliza merced a un convenio entre el Ayuntamiento de Langreo y la consejería de Educación del Principado pero ese convenio caducó hace exactamente dos años, a finales de 2023, con lo que la situación se ha complicado en las últimas semanas.

La directiva del equipo, con 250 fichas de jugadores, pide a las instituciones que se renueve ese convenio y que se mejoren las condiciones. Entre las peticiones están que el documento incluya el uso de los aseos públicos durante los partidos y la posibilidad de que el equipo pueda hacer también uso de la sede social. En los últimos encuentros los espectadores se encontraron con que los baños estaban cerrados. Legalmente pertenecen al centro educativo y siempre se han utilizado por los aficionados del equipo y por las familias de los críos que juegan en el Alcázar pero ha llegado un punto en que se los han encontrado cerrados.

Tardes y fines de semana

El convenio entre Ayuntamiento y Principado fija que el campo de fútbol y sus instalaciones son competencia de Educación pero que pueden ser utilizados por el equipo fuera del horario escolar, es decir, durante las tardes y los fines de semana. Ese acuerdo ya no está vigente lo que provoca que la disponibilidad de espacios no sea la misma. El pasado verano el equipo se encontró con que la cerradura de los servicios se había cambiado y el público no podía utilizarlos.

Para solucionar estos problemas la directiva pide al Principado que se renueve el convenio y que en él se incluyan esos nuevos espacios, los servicios y la sede social, para que todas las instalaciones y sus usos están dentro de un marco legal adecuado.

La directiva explica que el convenio está listo desde finales de 2004 pero que sigue en un cajón de la Consejería de Educación del Principado. Esto provoca que ellos sigan utilizando el campo, que fue renovado recientemente y se encuentra en buenas condiciones para la práctica del fútbol, pero no puedan hacer lo mismo, al menos legalmente, con el resto de los espacios.

Desde la directiva entienden la postura de la dirección del IES Jerónimo González, que siempre ha facilitado el uso de esas instalaciones hasta que caducó el convenio, pero apremian al Principado a rubricar un convenio que respalde esos usos.

Últimas reformas

El Ayuntamiento de Langreo es el responsable del mantenimiento del equipamiento y tras muchas reivindicaciones el club logró que se instalase hace años una grada y que más recientemente se renovase el césped artificial que se había colocado por primera vez en 2006. Esas mejoras fueron celebradas por la directiva pero en estos momentos se encuentran con unas instalaciones en muy buenas condiciones pero con un uso que no está amparado por la legalidad al haber caducado el convenio en el que la Consejería de Educación cede su uso en determinados momentos al Ayuntamiento de Langreo que a su vez lo tiene cedido al Alcázar C.F., a la banda de música y al centro de alto rendimiento.