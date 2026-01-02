Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación Redes Musicales organiza un concierto en la sede de la Sociedad "La Montera" de Sama

Será este sábado, 3 de enero, a las 19.30 horas

Sede de &quot;La Montera&quot; en una imagen de archivo.

Sede de "La Montera" en una imagen de archivo. / F. GEIJO

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

La Asociación Redes Musicales organiza este sábado, 3 de enero, a las 19.30 horas, un concierto en la sede de la Sociedad "La Montera" de Sama. Los intérpretes del concierto son Cristina Esclapez, Ludwig Dürichen y Nicolás Marqués.

Cristina Esclapez, pianista, es profesora de la Escuela Superior de Música de Cataluña e intérprete de amplia trayectoria en música de cámara, con grabaciones en discográficas como Harmonia Mundi. Ludwig Dürichen, violinista, es ayuda de concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia y presidente de la Asociación Redes Musicales. Nicolás Marqués, violinista, es estudiante de la Escuela Superior de Música de Cataluña y miembro de la Asociación Redes Musicales.

Programa

El programa está compuesto por obras para piano y violín de Vivaldi, Schumann, César Frank y Schostakóvich. La entrada es libre y se aceptan donaciones voluntarias al finalizar el concierto.

