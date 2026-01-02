La Audiencia Provincial archiva la denuncia contra el Ayuntamiento de Langreo por el contrato de la cabalgata de Reyes del pasado año

La Audiencia Provincial de Asturias ha desestimado el recurso de apelación presentado por el grupo municipal de Vox en Langreo y ha ratificado el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 que acordaba el sobreseimiento provisional de la denuncia relacionada con la cabalgata de Reyes celebrada hace un año. La resolución es firme y no admite "recurso ordinario", por lo que "se da por concluido definitivamente el recorrido judicial iniciado por Vox", destacó el gobierno local.

La sala, sin entrar en el fondo del asunto, entiende que, en el caso tratado, los ediles de Vox no se han visto afectados a título individual por los hechos que denuncian y carecen de "legitimación activa" para el ejercicio de "la acusación particular", por lo que dicta que se archive el caso.

Vox había denunciado el contrato de la cabalgata de Reyes de 2025 ya que, a su entender, fue "adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad a una asociación representada por un reconocido ‘colaborador habitual’ de la concejalía de Cultura, sin cargo oficial, sin fiscalización ni control".

El equipo de gobierno de Langreo señaló que decisión judicial que ahora archiva el caso confirma lo que viene "defendiendo desde el primer momento: que la denuncia respondía a una estrategia política y no a la existencia de irregularidades reales". "La justicia vuelve a dejar claro que no había base para esta denuncia y que toda la documentación solicitada fue entregada", afirmaron los responsables municipales.

En la misma línea de argumentación, los responsables municipales resaltaron que la Audiencia Provincial "confirma lo que ya dijo el juzgado en primera instancia, aquí no había nada". Y añadieron: "Acudir a los tribunales una y otra vez sin fundamento no es fiscalizar la acción de gobierno. Es intentar desgastar, paralizar el funcionamiento del Ayuntamiento y sembrar dudas donde no las hay".

Baltasar, en su carroza por las calles de Langreo, en la cabalgata del pasado año. / M. Á. G.

También indicaron las mismas fuentes que esta situación "no se ha quedado en el plano político", ya que ha tenido "consecuencias muy reales" para los trabajadores municipales, para "departamentos técnicos concretos y para personas que colaboraron de manera desinteresada en la cabalgata de Reyes". "Se ha obligado a funcionarios y asociaciones a pasar por un proceso judicial innecesario, a defenderse individualmente y a asumir costes económicos y personales, simplemente por el hecho de que alguien decidió denunciar sin pruebas. Disparando a diestro y siniestro para conseguir una pena de banquillo, un juicio de fotografía de cara a los medios de comunicación", apuntaron.

"No todo vale en política"

El gobierno municipal aseguró que "se ha cruzado una línea que no debería haberse traspasado" y que "no todo vale en política". "No se puede convertir la vía judicial en un arma para atacar al equipo de gobierno ni poner en cuestión, de forma permanente, la profesionalidad y el compromiso de quienes trabajan cada día al servicio de la ciudadanía como técnicos del Ayuntamiento".

Para los responsables municipales, "el recorrido judicial ha terminado y lo ha hecho como era previsible: sin dar la razón a quienes promovieron estas denuncias. Quizá ahora sea el momento de reflexionar sobre el daño causado y sobre el uso de la justicia como herramienta política".

Apoyo a los trabajadores municipales

Por último, el gobierno municipal quiere resaltó su "apoyo y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Langreo y a todas las personas que colaboraron en la cabalgata de Reyes. Seguiremos trabajando con seriedad y responsabilidad, centrados en mejorar Langreo, sin dejarnos arrastrar por estrategias de confrontación que no aportan nada".

Campaña de desprestigio