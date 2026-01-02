Un "gafe" que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso

El chalé de Figaredo lleva desde 2013 buscando un nuevo uso. El histórico edificio, ahora propiedad del Ayuntamiento de Mieres, suma trece años sin actividad. A estas alturas puede decirse que los esfuerzos municipales por dotar de una nueva vida al inmueble parecen gafados.

El Principado anunció esta misma semana una inversión de 700.000 euros para transformar uno de los chalés de Anasagasti, en la calle Numa Guilhou de Mieres, en un centro de innovación juvenil, cuya puesta en marcha está prevista para 2027. El centenario edificio conocido como la Casa del Notario Vigil llevaba esperando un proyecto de estas características desde 2021, cuando fue reformado con una inversión de 345.000 euros.

Intentos que no cuajan

El histórico chalé de Figaredo continúa, por su parte, sin encontrar un uso pese a los numerosos intentos impulsados a lo largo de los últimos años para devolverle la actividad y evitar su deterioro. El emblemático inmueble, vinculado al pasado industrial y social de la zona, se ha convertido en un ejemplo de cómo las buenas intenciones institucionales y privadas no siempre logran materializarse en proyectos concretos.

El proyecto más avanzado

La iniciativa que más cerca estuvo de fraguar se planteó en 2023, con la creación de un centro de crisis para mujeres víctimas de agresiones sexuales. El servicio, que iba a trasladarse desde Oviedo a Figaredo, contaba con una inversión de casi millón y medio de euros procedentes de fondos europeos. Sin embargo, el proyecto no llegó a materializarse, ya que el Principado reculó a los pocos meses de su planteamiento inicial.

El principal problema para el traslado de este centro de crisis fue que los jardines anexos al chalé de Figaredo están abiertos al público, una circunstancia que choca frontalmente con la necesidad de privacidad que requieren este tipo de equipamientos.

Cultura, memoria y uso social

Desde su cierre y posterior adquisición por parte de la administración local, el inmueble ha sido objeto de distintas propuestas que aspiraban a convertirlo en un polo de dinamización cultural, social o económica. Entre las ideas planteadas figuraron la creación de un espacio expositivo, un centro de interpretación de la memoria minera y otros proyectos de carácter social y educativo. No obstante, la mayoría se quedó en fases preliminares por problemas de financiación, falta de consenso o dificultades técnicas derivadas del estado del edificio.

También hubo intentos de implicar a la iniciativa privada mediante concesiones o acuerdos de colaboración público-privada, especialmente desde el ámbito de la hostelería. En estos casos, el elevado coste de rehabilitación y mantenimiento del chalé, unido a las limitadas expectativas de rentabilidad, acabó desincentivando a los posibles promotores. A ello se sumaron los condicionantes urbanísticos y patrimoniales.

En algunos momentos, el edificio llegó a acoger actividades esporádicas, como actos institucionales, pero sin continuidad en el tiempo. Estas experiencias, aunque bien recibidas por los vecinos, no lograron consolidar un modelo de gestión que garantizara su apertura regular ni su integración plena en la vida cultural de Figaredo y del concejo de Mieres.

Un edificio con valor histórico

La casona fue proyectada hace algo más de un siglo, en 1917, como "vivienda unifamiliar de gran calidad arquitectónica, debida a un arquitecto de prestigio, Enrique Rodríguez Bustelo", destaca el Ayuntamiento. Se ubica “en un marco de calidad ambiental, como testimonio de la actividad de una compañía propiedad de una familia terrateniente transformada en empresaria capitalista minera y de personal técnico cualificado, algo infrecuente, que aumenta su interés”.