El SOMA exige a Hunosa que suministre "carbón de calidad" a los beneficiarios del vale: "Hay un malestar creciente"

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha vuelto a exigir a Hunosa que garantice la calidad del suministro del vale de carbón destinado a sus beneficiarios, tras constatarse "nuevas deficiencias durante el pasado mes de diciembre". La organización sindical reclama que esta situación se corrija de manera inmediata y que los despachos previstos para enero de 2026 se realicen con un "carbón que cumpla las condiciones mínimas de calidad".

Un problema reiterado sin solución

Desde el sindicato recuerdan que no es la primera vez que trasladan a la empresa su preocupación por la deficiente calidad del carbón suministrado. "Lejos de solucionarse, el problema se ha repetido nuevamente en diciembre, lo que ha generado un creciente malestar entre los beneficiarios del vale".

Según el SOMA, la falta de calidad del carbón es fácilmente comprobable en los distintos cargaderos habilitados, así como a través de las quejas trasladadas por los propios usuarios, que denuncian un material que no reúne las condiciones necesarias para su uso doméstico.

Un derecho histórico y esencial

El sindicato subraya que el vale de carbón es un derecho histórico, reconocido hace casi un siglo tras las reiteradas reivindicaciones del Sindicato Obrero de los Mineros de Asturias. A día de hoy, "sigue siendo una necesidad vital para numerosos hogares de las cuencas mineras, especialmente en el medio rural".

"En muchos casos, este suministro constituye la principal fuente de calefacción y energía doméstica, permitiendo mantener el calor en las viviendas y cubrir usos básicos como la cocina, especialmente durante los meses de invierno y en hogares sin alternativas energéticas viables".

Impacto directo en los beneficiarios

Los portavoces del SOMA-FITAG-UGT alertan de que la falta de calidad del carbón entregado "tiene un impacto directo en la calidad de vida de los beneficiarios, muchos de ellos personas mayores o familias que afrontan condiciones climáticas adversas y limitaciones energéticas bien conocidas en las cuencas mineras".

La organización sindical insiste en que no se trata de una cuestión menor, "sino del cumplimiento de un derecho consolidado", que debe garantizarse con todas las garantías.

Exigencia de control y diligencia

Por todo ello, el sindicato exige a Hunosa "mayor control y diligencia en el proceso de suministro del vale de carbón" y reclama que las deficiencias detectadas se subsanen de forma inmediata. El SOMA advierte de que no va a cejar en la defensa de este derecho y en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa, comenzando por los suministros previstos para enero de 2026.