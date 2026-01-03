Las cabalgatas de las Cuencas, con un ojo puesto en "Francis": estos serán los recorridos de los Reyes Magos (si la borrasca no lo impide)

En la noche más mágica del año, los ojos no solo estarán puestos este año en el cielo por si aparece la estrella de Oriente. También habrá que estar muy atento a la meteorología. Si la borrasca "Francis" no lo impide, las Cuencas serán lugar de paso de los Reyes Magos el 5 de enero. La magia facilitará que Melchor, Gaspar y Baltasar recorran distintas poblaciones de las comarcas mineras para alegría de grandes y pequeños, con un amplio programa de cabalgatas.

Langreo

En la comarca del Nalón, en Langreo, los Magos iniciarán su recorrido en el polideportivo de Ciaño, a las 17:30 horas. Su séquito partirá para recorrer Sama (con una breve escala en el Ayuntamiento) y llegar al teatro José León Delestal de La Felguera, donde habrá una recepción. También estarán en otros distritos langreanos. Los Reyes Magos también recorrerán las calles de Lada en otra cabalgata. La salida será a las 19:00 horas desde el nuevo barrio de El Pilar y finalizará en la iglesia parroquial, donde los vecinos podrán hacerse una foto con Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en Riaño, habrá una recepción real de 18:30 a 20:30 horas en el local de la asociación vecinal.

San Martín del Rey Aurelio

En el vecino concejo de San Martín del Rey Aurelio, Sus Majestades recorrerán el municipio en seis cabalgatas por las localidades de Blimea, Sotrondio y El Entrego, así como por el valle de Santa Bárbara, el valle de la Güeria de Carrocera y La Invernal llevando la ilusión y la magia de la navidad a todos los niños y niñas.

En Sotrondio la comitiva partirá las 18.30 horas con la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio abriendo paso a Melchor, Gaspar y Baltasar. El pasacalles recorrerá toda la localidad y realizará una parada en la iglesia donde se escenificará el pasaje bíblico de “La adoración al niño” bajo las luces de los fuegos artificiales. Posteriormente, en la plaza de Ramón y Cajal, sus majestades recibirán a los niños y darán revoltijos.

También las 18.30 horas partirá la cabalgata en Blimea, desde la plaza de la iglesia hasta el barrio de El Campu, pasando por la avenida de la Libertad y demás calles principales, hasta finalizar en la parroquia donde los Reyes de Oriente y su comitiva serán recibidos por una lluvia de fuegos artificiales. Estarán acompañados de la Banda de Gaitas Rey Aurelio y el Grupo Folclórico Blimea. Ya en el templo sus majestades repartirán del orden de los 500 revoltijos entre los pequeños. El grupo folclórico Blimea interpretará un repertorio de villancicos dentro de la iglesia.

En El Entrego, la cabalgata sale, de nuevo, a las 18.30 horas, es lo que tiene que los protagonistas sean magos, desde el colegio de El Coto en un recorrido por las principales calles de la localidad hasta llegar a la iglesia, en cuyo interior se representará la Adoración del Niño, en presencia de sus majestades los Reyes Magos, y donde tendrá lugar el reparto de revoltijos. El Belén, las carrozas del príncipe Aliatar y de los reyes de oriente y el castillo de Herodes integran la comitiva.

Por su parte, el valle de Santa Bárbara también recibirá la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, con una cabalgata que partirá a las 18.00 horas, desde el pueblo de Paniceres, en un recorrido por La Cruz, La Rebollá y Veró, para luego bajar al entorno de la iglesia y seguir por El Cantu les Mates, Río Cerezal, Perabeles, Escobal y Colláu Escobal, finalizando en el centro social de La Cerezal, donde habrá un encuentro intergeneracional.

En el valle de La Güeria los Reyes Magos de Oriente, subidos a lomos de sus caballos, iniciarán el desfile desde Cocañín, a partir de las 18.30 horas. Discurrirá por el Pullíu, la Encarná, La Güerta y demás pueblos del valle, para finalizar en La Villa San José, donde se celebrarán un aperitivo entre todos los vecinos, en la sala de la biblioteca. Al día siguiente, día de Reyes, tendrá lugar el reparto de revoltijos en la iglesia.

En Lantero, la cabalgata se celebrará un día antes, a partir de las 19.00 horas, con un recorrido en coche de sus majestades de oriente y el príncipe Aliatar desde L’Acebal, pasando por Lantero, la Revenga y Los Rebollos, para terminar en el centro social de Lantero, donde tendrá lugar la recepción real con entrega de revoltijos.

Laviana

Los Reyes Magos llegarán a Laviana a las 18.00 horas para participar en la cabalgata de Barredos. Después, a las 19:30 horas, recorrerán las calles de la Pola.

Caso

En Campo de Caso la comitiva saldrá a las 19:00 horas y los Magos contarán con 80 ayudantes. La organización ha corrido a cargo de María Garrido, concejal de Servicios Sociales y responsable en el colegio público del concejo.

Sobrescobio

En Sobrescobio, la salida será desde el centro cultural de Rioseco, también a las 19:00 y llegada a la iglesia, donde los niños recibirán revoltijos y sus regalos. Antes, los Reyes Magos harán escala en la residencia de mayores y pasarán por delante del Ayuntamiento.

Mieres

También visitarán sus Majestades la cuenca del Caudal. En Mieres, la cabalgata comenzará a las 18:30 horas en la calle Llanes, luego Alejandro Casona, Rosalía de Castro, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda, Numa Guilhou y finalizará en el parque Jovellanos. En Turón la cabalgata real partirá a las 18:00 horas de El Lago para llegar al Pozu San José, con recepción de sus Majestades en el Centro Social de Mayores.

Lena

En Pola de Lena el recorrido comenzará a las 18.30 en el Hotel de Asociaciones para llegar al parque de Alfonso X El Sabio, donde está prevista la recepción de Sus Majestades.

Aller

En Aller hay previstas varias cabalgatas, con una recepción también en Boo y Piñeres. La comitiva pasará a las 18:00 horas por Nembra, para luego, media hora más tarde, dejarse ver mágicamente en Moreda Collanzo Cabañaquinta y Caborana.

Riosa

En Riosa la cabalgata saldrá de la plaza del ayuntamiento a las 17.00 horas y recorrerá varias calles para llegar a la Casa de Cultura en La Ará.