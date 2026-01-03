Un incendio en una vivienda de Ablaña (Mieres) obliga a hospitalizar a una mujer por inhalación de humo al intentar rescatar a sus mascotas

Miembros del parque de Bomberos de Mieres, con sede en Vega de Arriba, sofocaron este sábado un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Ablaña de Arriba. El fuego afectó a una de las habitaciones del inmueble, que quedó completamente calcinada junto con todos los enseres que se encontraban en su interior, aunque no se produjeron daños estructurales en el resto de la casa.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), una mujer de unos 40 años de edad fue evacuada al Hospital Álvarez Buylla tras resultar afectada por inhalación de humo. Fuentes vecinales, testigos del suceso, indicaron que la mujer se encontraba consciente y en aparente buen estado, y que el incendio quedó finalmente en un susto, pese a la alarma generada.

Vivienda familiar

En la vivienda residían, además de la mujer hospitalizada, otra persona adulta y dos menores de edad, que no precisaron atención sanitaria. Al parecer, la afectada permaneció más tiempo expuesta al humo al intentar asegurarse de que las mascotas de la familia habían salido del domicilio antes de abandonar la casa.

En el entorno vecinal se apunta a un posible fallo en una estufa eléctrica como origen del incendio, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Las causas del suceso están siendo investigadas.

Los vecinos de Ablaña consultados por este diario consideran que el alcance del incendio podía haber sido más grave de haberse producido antes. El fuego comenzó pasadas las siete de la mañana. «De haberse producido más temprano la familia podía haber estado dormida y no percatarse de que el humo estaba propagándose por la vivienda, lo que hubiera incrementado muy posiblemente el alcance de la intoxicación».