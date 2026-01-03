Un incendio en una vivienda de Ablaña (Mieres) obliga a hospitalizar a una mujer por inhalación de humo al intentar rescatar a sus mascotas
La vivienda estaba ocupada por dos adultos y dos menores, que lograron salir sin ser alcanzados por las llamas
Miembros del parque de Bomberos de Mieres, con sede en Vega de Arriba, sofocaron este sábado un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Ablaña de Arriba. El fuego afectó a una de las habitaciones del inmueble, que quedó completamente calcinada junto con todos los enseres que se encontraban en su interior, aunque no se produjeron daños estructurales en el resto de la casa.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), una mujer de unos 40 años de edad fue evacuada al Hospital Álvarez Buylla tras resultar afectada por inhalación de humo. Fuentes vecinales, testigos del suceso, indicaron que la mujer se encontraba consciente y en aparente buen estado, y que el incendio quedó finalmente en un susto, pese a la alarma generada.
Vivienda familiar
En la vivienda residían, además de la mujer hospitalizada, otra persona adulta y dos menores de edad, que no precisaron atención sanitaria. Al parecer, la afectada permaneció más tiempo expuesta al humo al intentar asegurarse de que las mascotas de la familia habían salido del domicilio antes de abandonar la casa.
En el entorno vecinal se apunta a un posible fallo en una estufa eléctrica como origen del incendio, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Las causas del suceso están siendo investigadas.
Los vecinos de Ablaña consultados por este diario consideran que el alcance del incendio podía haber sido más grave de haberse producido antes. El fuego comenzó pasadas las siete de la mañana. «De haberse producido más temprano la familia podía haber estado dormida y no percatarse de que el humo estaba propagándose por la vivienda, lo que hubiera incrementado muy posiblemente el alcance de la intoxicación».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
- Hablan las familias y los profesores de los escolares de Lena que iban en el autobús que chocó en Llanes contra la conductora que entró equivocada en la autovía: “Fueron unos segundos terribles, los niños han vuelto a nacer”
- Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote
- ¡Mucho ojo!, papeletas en fuera de juego': este es el club de fútbol asturiano que ha denunciado la venta de participaciones falsas para el sorteo del Niño
- El concejo asturiano que ha comido las uvas y ya está en 2026 (con campanadas y todo)
- Los jóvenes tendrán nueva casa en Mieres: 700.000 euros para adecuar uno de los chalés Anasagasti, joyas arquitectónicas
- El SOMA exige a Hunosa que suministre 'carbón de calidad' a los beneficiarios del vale: 'Hay un malestar creciente