Langreo pide al Principado 60 pisos públicos más para La Felguera: esta es la ubicación propuesta

El Ayuntamiento de Langreo ha solicitado a la Consejería de Vivienda que impulse una tercera fase de pisos públicos en la última parcela libre de Langreo Centro, en la que actualmente se están construyendo 60 viviendas para jóvenes. El gobierno local ha planteado que se promueva una tercera fase de pisos (junto a la ejecutada hace una década y la ya citada que está actualmente en marcha) para cerrar la manzana, aprovechando el repunte de población que está experimentando Langreo.

Esa tercera fase, que originalmente incluía unos 60 pisos, estaba dentro del plan original que impulsó el Principado hace tres lustros en la parcela próxima al estadio Ganzábal, la última que quedaba por desarrollar urbanísticamente en Langreo Centro, para promover un total de 164 viviendas protegidas en tres fases.

La primera de ellas , anexa al hotel Vaqueros y finalizada hace una década, incluyó 45 pisos. La segunda, ahora en ejecución, ofertará 60 pisos de alquiler para jóvenes . Los trabajos, que se pusieron en marcha a comienzos del pasado mes de julio, tienen un plazo de ejecución de veinte meses y un coste de 7,8 millones de euros.

La obra en marcha

La constructora que se ocupa de los trabajos es la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Arposa 60 y Geoxa General de Construcciones. El plan consiste en levantar un edificio de seis alturas, con viviendas desde la planta primera a la quinta. La planta sexta será para los trasteros. El bloque dispondrá de dos portales, uno situado en la calle Dolores Ibárruri (con 25 viviendas) y otro en la calle Llugarín (35 viviendas). Habrá también un local comercial en el edificio.

Aún quedaría una tercera fase con unas 59 viviendas, siempre según las estimaciones del proyecto original, que permitiría culminar la manzana. "Sí que hemos trasladado al Principado el interés del Ayuntamiento de que se promueva esa tercera fase para contar con mayor oferta de este tipo de vivienda", indicó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo, quien, no obstante, destacó que el Principado también tiene en cartera un plan para impulsar pisos en El Puente.

En el convenio acordado con el Ayuntamiento se incluyen las expropiaciones para contar con el terreno y la construcción de 110 viviendas públicas de alquiler, además de la reparación de la calle Pepita Fernández Duro. El barrio de El Puente es uno de los que más ha sufrido en los últimos años la obra del soterramiento.