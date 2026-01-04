Bezanes ya prepara el Trail Picu la Senda, la carrera que discurre por 16 kilómetros de bosque y montaña en pleno parque natural
La prueba, con un desnivel acumulado de 1.292 metros, ofrece un recorrido exigente en un entorno natural privilegiado.
D. M.
(Bezanes) Caso
El Trail Picu la Senda celebrará su segunda edición el 11 de abril en Bezanes, en el concejo de Caso, en pleno Parque Natural de Redes, Reserva de la Biosfera. La prueba recorrerá 16,3 kilómetros de bosque y montaña, con un desnivel acumulado de 1.292 metros, ofreciendo un recorrido exigente en un entorno natural privilegiado.
Organizado por la Asociación Cultural, Recreativa y de Festejos de Sobrecastiello, el evento busca consolidarse como una cita que va más allá de la competición.
