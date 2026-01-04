Cargar coches eléctricos sin usar cables: científicos de El Entrego investigan con nuevos materiales para transferir energía de forma inalámbrica

Científicos del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), con sede en el edificio tecnológico del pozo Entrego, están trabajando en un proyecto para optimizar el funcionamiento de los mecanismos inalámbricos de transferencia de energía. Esta investigación puede ser aplicable, por ejemplo, a la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos, de forma que no sea necesario usar cables. Los coches podrían cargarse en sus plazas de estacionamiento o los autobuses en sus paradas, aunque no queden perfectamente alineados. Precisamente ahí reside lo novedoso de la investigación que se desarrolla en El Entrego: la capacidad de contar con materiales que transmitan esa energía sin que toda la superficie precise estar en contacto directo con la fuente de energía.

Así lo explicó Adolfo Fernández, director del CINN. "Estamos trabajando en materiales que tienen propiedades especiales desde el punto de vista de la transferencia inalámbrica de energía, metamateriales, de tal manera que eso podría ser una solución a futuro para temas, por ejemplo, de carga de vehículos". Fernández añadió que, "ahora mismo, una de las principales limitaciones es que tienes que cargar físicamente el vehículo, tienes que conectarlo. Si en un momento dado tuvieses la posibilidad de contar con un sistema donde el vehículo se pusiese encima y se pudiese transferir esa energía directamente supondría un gran avance".

La tecnología podría ser incluso aplicable al transporte público. "Imaginemos, en las paradas, que un autobús vaya cargando un poco en cada parada. Eso ahora mismo no está resuelto porque los sistemas actuales requieren de un alineamiento perfecto para hacer esa transferencia. Aquí tenemos investigadores que están trabajando en sistemas que sean más tolerantes a cierto desalineamiento, tanto en posición como en ángulo. Es una línea de investigación a la que se le ve esa aplicación al final del camino, pero que todavía está en una fase incipiente", indicó Adolfo Fernández.

"El ejemplo, a menor escala", indicó el director del CINN, "puede ser un cargador inalámbrico de un teléfono móvil o incluso de un cepillo de dientes. Conceptualmente es lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que ya el cepillo de dientes viene con su truco de que solo deja colocarlo en una determinada posición porque es la forma de aumentar la eficiencia de la transmisión".

Alineamiento

Esa eficiencia de la transmisión depende de "un alineamiento perfecto", detalló Fernández, "y aquí lo que estamos buscando es, con nuevos materiales, conseguir esa misma transferencia, pero siendo mucho más tolerante en la posición. En lugar de tenerlo totalmente paralelo y uno encima del otro, puedas tener cierta inclinación, cierto desalineamiento y que no pierdas eficiencia de la transmisión. Ahí hay muchos retos que superar todavía; estamos trabajando en la capacidad de carga que se le puede transmitir".

Se trata de un campo en el que "se está investigando bastante porque se le intuye una aplicación práctica importante", señaló Fernández, aunque el problema clave es que "siempre hay garantizar ese alineamiento".

"Aquí lo que se quiere es vencer esas limitaciones para hacerlo todo mucho más versátil. El potencial vendría por ahí. Hay retos a superar en cuanto a la potencia que le puedes transmitir y demás, pero en eso es en lo que se está investigando. En avanzar en esa línea", concluyó el máximo responsable del centro de investigación de El Entrego.