La langreana en la cresta de la ola que se inició en el surf con tres años y ahora es campeona de Asturias sub-12: "Sobre la tabla me siento libre"

Con apenas 3 años, cuando la mayoría de los niños que van a la playa se hacen fuertes en las charcas que se forman en la orilla o se dedican a erigir castillos de arena, la langreana Alicia Herrero Miguel, que ahora tiene 12, ya sentía la llamada de las olas. Se subió a una de ellas y desde entonces no ha vuelto a bajarse de la cresta. Actualmente es campeona de surf de Asturias en su categoría y también se ha impuesto en otras destacadas pruebas. Todo ello para disfrutar de una afición que se ha convertido en pasión y que define de forma categórica: "Encima de la ola me siento libre".

"Me gusta el surf desde que era muy pequeña. Con tres años ya jugaba a pillar olas con una tabla de ‘bodyboard’ y un verano, cuando tenía siete años, mis padres me apuntaron a una escuela de surf en la playa de Peñarronda. Me gustó y al año siguiente ya fui a la escuela de surf ‘Picante’, de Tapia. Y ya no paré".

Alicia Herrero, con su tabla. / Cedida a LNE

Esta niña langreana asegura que "lo que más me gusta cuando estoy haciendo surf es que desconecto. Al coger olas me siento libre y me gusta mucho esa sensación", añade.

Campeona regional

Alicia Herrero es la actual campeona de Asturias sub-12 femenino. En el recién acabado 2025 fue campeona del Circuito Asturiano, tras imponerse con autoridad en dos pruebas en Gijón, y campeona del prestigioso Surf Festival de Salinas, una de las citas más emblemáticas del Cantábrico. También fue subcampeona del Goanna Pro, prueba puntuable para el Circuito Nacional, que se celebró en Tapia. Entrena bajo la dirección de dos referentes del surf asturiano: Pedrín Méndez (Escuela de Surf Picante) y More (Mylsurfers).

Se desplaza tres días a la semana a la costa para entrenar "y a veces también voy por libre algún domingo": "En total hago unas seis horas a la semana de entrenamiento. Son muchos kilómetros para ir, pero vale la pena".

Este domingo fue uno de esos días en que coge la tabla para cabalgar las olas, a pesar de las bajas temperaturas. "Pasas frío a la hora de cambiarte y eso, pero dentro del mar ya me olvido un poco. Voy con un traje de neopreno y también llevo un gorro".

Pese a que el surf no está muy extendido entre sus amigos, esta langreana afirma que tiene "una compañera en el instituto que también surfea". La ola del surf sigue creciendo en Langreo.