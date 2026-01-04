Langreo adelanta la salida de la cabalgata de los Reyes Magos ante la previsión de mal tiempo

La Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Langreo adelantará su horario ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas. El desfile principal comenzará a las 17.00 horas, con salida desde el polideportivo de Ciaño, en lugar de a las 17.30 horas. El séquito real recorrerá Sama, con una breve parada en el Ayuntamiento, y continuará hasta el teatro José León Delestal, en La Felguera, donde se celebrará una recepción.

Los Reyes Magos también visitarán otros distritos del concejo. En Lada, la cabalgata saldrá a las 19.00 horas desde el barrio de El Pilar y finalizará en la iglesia parroquial, mientras que en Riaño habrá una recepción real de 18.30 a 20.30 horas en el local vecinal.

San Martín del Rey Aurelio

En el vecino concejo de San Martín del Rey Aurelio, Sus Majestades recorrerán el municipio en seis cabalgatas por las localidades de Blimea, Sotrondio y El Entrego, así como por el valle de Santa Bárbara, el valle de la Güeria de Carrocera y La Invernal llevando la ilusión y la magia de la navidad a todos los niños y niñas.

En Sotrondio la comitiva partirá las 18.30 horas con la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio abriendo paso a Melchor, Gaspar y Baltasar. El pasacalles recorrerá toda la localidad y realizará una parada en la iglesia donde se escenificará el pasaje bíblico de “La adoración al niño” bajo las luces de los fuegos artificiales. Posteriormente, en la plaza de Ramón y Cajal, sus majestades recibirán a los niños y darán revoltijos.

También las 18.30 horas partirá la cabalgata en Blimea, desde la plaza de la iglesia hasta el barrio de El Campu, pasando por la avenida de la Libertad y demás calles principales, hasta finalizar en la parroquia donde los Reyes de Oriente y su comitiva serán recibidos por una lluvia de fuegos artificiales. Estarán acompañados de la Banda de Gaitas Rey Aurelio y el Grupo Folclórico Blimea. Ya en el templo sus majestades repartirán del orden de los 500 revoltijos entre los pequeños. El grupo folclórico Blimea interpretará un repertorio de villancicos dentro de la iglesia.

En El Entrego, la cabalgata sale, de nuevo, a las 18.30 horas, es lo que tiene que los protagonistas sean magos, desde el colegio de El Coto en un recorrido por las principales calles de la localidad hasta llegar a la iglesia, en cuyo interior se representará la Adoración del Niño, en presencia de sus majestades los Reyes Magos, y donde tendrá lugar el reparto de revoltijos. El Belén, las carrozas del príncipe Aliatar y de los reyes de oriente y el castillo de Herodes integran la comitiva.

Por su parte, el valle de Santa Bárbara también recibirá la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, con una cabalgata que partirá a las 18.00 horas, desde el pueblo de Paniceres, en un recorrido por La Cruz, La Rebollá y Veró, para luego bajar al entorno de la iglesia y seguir por El Cantu les Mates, Río Cerezal, Perabeles, Escobal y Colláu Escobal, finalizando en el centro social de La Cerezal, donde habrá un encuentro intergeneracional.