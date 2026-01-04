Mieres destina 20.000 euros a ayudas a 59 familias para gastos de la vivienda: "El objetivo es apoyar a los que más lo necesitan"

Un total de 59 familias de Mieres se beneficiarán de las ayudas económicas municipales destinadas a afrontar las obligaciones derivadas de la titularidad de la vivienda habitual. El Ayuntamiento ya ha aprobado la resolución de esta convocatoria y prevé que el abono de las ayudas se realice en los próximos días, según informa Derechos Sociales.

Estas ayudas, financiadas íntegramente con fondos municipales, cuentan con un importe global de 20.000 euros y tienen como finalidad apoyar a familias del concejo con escaso nivel de renta en los gastos vinculados al mantenimiento de su vivienda habitual. Tal y como recogen las bases de la convocatoria, la prestación puede alcanzar hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) abonado por la persona solicitante durante el año anterior, "lo que supone un alivio económico relevante para las economías domésticas más ajustadas".

El Consistorio subraya que esta línea de ayudas responde "al compromiso del gobierno local con las políticas sociales, consideradas un eje prioritario de su acción de gobierno". La concejal de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, destacó que el objetivo de estas convocatorias es "apoyar, dentro de nuestras posibilidades y recursos, a quienes más lo necesitan", incidiendo en su importancia como herramienta para combatir la desigualdad y proteger a los colectivos más vulnerables del municipio.

La ayuda para gastos derivados de la vivienda habitual se suma a otras iniciativas impulsadas desde el área de Derechos Sociales, como las ayudas para el pago del comedor escolar, la compra de libros y material escolar o las destinadas a familias con menores a cargo. "Todas ellas forman parte de una estrategia municipal orientada a reforzar la red de protección social y a garantizar condiciones de vida dignas para la ciudadanía".

