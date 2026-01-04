La modernización de la depuradora de Frieres (Langreo): concluye la obra para mejorar el tratamiento de lodos y reducir olores
Concluida una inversión de 674.000 euros para modernizar la planta langreana
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Frieres, en Langreo, unos trabajos en los que se han invertido 674.000 euros.
Las obras, destacó el Principado, han permitido "modernizar y optimizar el proceso de tratamiento de fangos de la instalación, lo que se ha traducido en una mejora de su funcionamiento e integración en el entorno". Entre los principales trabajos realizados, añadieron las mismas fuentes, destaca "la instalación de dos bombas que incrementan la fiabilidad y eficiencia del sistema de impulsión de fangos".
Otras actuaciones
También se han ampliado los pilares de la estructura destinada al almacenamiento de lodos deshidratados y se han sustituido las antiguas cintas transportadoras por tuberías de acero inoxidable, "más seguras, duraderas y eficientes". El proyecto ha incluido, además, la construcción de una nave para cubrir el área de descarga de los silos, "lo que permite un manejo más adecuado de los fangos y facilita la circulación de los camiones encargados de su transporte. A estas mejoras se suma la instalación de un equipo específico diseñado para minimizar las emisiones de malos olores".
Los responsables regionales aseguraron que, con estas obras, el Principado "da respuesta a una demanda histórica del entorno de la EDAR de Frieres, al resolver problemas de impacto ambiental y mejorar las condiciones logísticas y ambientales de la instalación".
No es la única mejora demandada para la zona de Frieres. El pasado verano, la Asociación de Vecinos de la localidad langreana volvió a demandar la colocación de unos paneles antirruido, barreras que les aíslen del ruido de la Autovía Minera (AS-I) que escuchan desde sus casas.
De igual forma, solicitaron también una solución para la rotonda que hay en la salida de la propia autovía, que la conecta con la AS-117, el Corredor del Nalón. Afirman que la acera se inunda y el terreno está movido.
