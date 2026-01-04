La Navidad trepa a los montes de las Cuencas para decorar senderos, pueblos y cumbres

Las fiestas navideñas alteran el paisaje urbano alumbrándolo de manera casi mágica. Pero también las montañas y los pueblos mutan durante estas fechas, alternando el verde habitual con los colores de un decorado casi onírico. En la comarca del Caudal, la Navidad no solo se cuela en calles y plazas, sino que trepa por senderos mineros, se asoma a cuadras todavía en uso y alcanza cumbres donde el viento y la nieve conviven con pequeñas figuras de barro y madera cargadas de simbolismo.Los belenes de cumbre y los nacimientos rurales proliferan por los valles mineros como setas en otoño. Grupos de montaña, asociaciones vecinales y parroquiales se preocupan cada vez más por ornamentar espacios poco dados a los cambios, reivindicando así una Navidad vinculada al territorio y a la memoria colectiva. Tal vez el ejemplo más llamativo se localiza en la ruta del Peñón, en Mieres, donde los vecinos han multiplicado esfuerzos este arranque de invierno para culminar la ornamentación de un paseo que en los últimos años ha sufrido una profunda transformación.

Sendero minero del Peñón

Este antiguo sendero minero del Peñón fue redescubierto tras la pandemia de 2020, cuando el escultor local Tomás Argüelles, veterano picador jubilado, esculpió en una piedra el rostro de la Virgen de la Cuarentena. Aquel gesto espontáneo actuó como chispa. Desde entonces, otros vecinos como Valentina López y Daniel Pico se han sumado a la tarea de decorar este espacio de paseo que discurre por el viejo trazado del ferrocarril minero de Baltasara. Animales tallados, personajes mitológicos, pequeños pueblos encantados y motivos naturales jalonan hoy el camino. Estas Navidades, además, han proliferado los elementos alusivos a la celebración: guirnaldas, luces discretas y varios belenes que parecen brotar entre la vegetación, integrados con respeto en el entorno.

El espíritu festivo no se detiene en Mieres. En Nembra, por ejemplo, la asociación de vecinos y el Grupo de Montaña Reino Astur volvieron a cumplir con una cita ya clásica: el belén de cumbres en La Chomba.” La jornada fue redonda, con 14 kilómetros de marcha, vistas despejadas y un final de confraternización en la cima, donde no faltó el brindis”, explican los promotores. Como manda la tradición, la actividad concluyó en el Centro Social con el reparto del bollu y la botella de vino, compartidos tras el esfuerzo colectivo.

Pico Estorbín de Valverde

Más exigente fue, un año más, la colocación del belén de cumbres en el pico Estorbín de Valverde, techo del concejo de Aller con sus 2.123 metros de altitud. Fieles a la cita montañera de todos los años, el pasado sábado 20 de diciembre un grupo de montañeros coronó esta emblemática cima, cumpliendo así 31 años consecutivos de ascensiones. Se trata de una iniciativa nacida a los pies de la montaña, sostenida en el tiempo por montañeros de la zona, con un equipo formado por integrantes de varios grupos de la región, aunque con especial peso del Grupo de Montaña Ultra de Moreda.

A lo largo de las dos últimas semanas, unos con nieve y otros bajo un radiante sol, colectivos montañeros han cumplido con la tradición de colocar los populares belenes de cumbre. Algunos, como el del Pico Siana, permanecen todo el año viendo pasar las estaciones a la espera del frío que les da sentido.

La subida de este año al Estorbín estuvo marcada, como la anterior, por la abundante nieve y el viento, compañeros inseparables en esta brava empresa. La ruta se inició en las minas del Escalar, ascendiendo hacia el Cantu La Quemaona y los Picos de la Liebre, con la ayuda de raquetas. Tras pasar por el Picu Coton y alcanzar el cordal de Coaña, fue necesario cambiar las raquetas por crampones para afrontar el tramo final hasta la cumbre. Allí, entre el frío y las panorámicas invernales, se instaló el belén, “símbolo de perseverancia y unión”. El descenso se realizó por el mismo itinerario, completando una travesía de siete horas que concluyó con una comida de hermandad en el bar Terrona, en Boo.

Cuadra de Boo

Precisamente en Boo (Aller) la Navidad ha encontrado también un escenario inesperado. Un vecino ha instalado un belén en una cuadra actualmente en uso, integrando la escena del nacimiento en un espacio vivo, cotidiano, donde el trabajo rural sigue marcando el ritmo diario. El gesto, sencillo y cargado de significado, resume bien el espíritu de estas fechas en el Caudal: tradición, cercanía y orgullo por lo propio.

Desde los senderos recuperados de Mieres hasta las cumbres nevadas de Aller, pasando por pueblos como Nembra o Boo, por citar alguno, los belenes se multiplican y con ellos un mensaje compartido. “La Navidad, aquí, no es solo una decoración: es una forma de habitar el territorio, de reunirse y de mantener vivas costumbres que, año tras año, iluminan el paisaje con algo más que luces”, destaca una vecina de Villar de Gallegos, pueblo del valle de Cenera que recibe estos días a su visitante con un nacimiento en la plaza de la aldea.