El nuevo plan urbano de Mieres blinda sus principales bienes culturales y conjuntos históricos: estos son los BIC del concejo afectados

El concejo de Mieres afronta una nueva etapa en su, durante lustros, estancada planificación urbanística con la aprobación inicial de su renovado Plan General de Ordenación (PGOU), un documento largamente esperado que no solo ordena el crecimiento urbano y territorial, sino que sitúa al patrimonio cultural en el centro de su estrategia de futuro. El nuevo planeamiento incorpora y actualiza el Catálogo Urbanístico de Protección, donde se recogen los principales Bienes de Interés Cultural (BIC) del municipio, consolidando su protección y abriendo la puerta a nuevas oportunidades de valorización social, turística y económica.

En total, el PGOU reconoce cuatro grandes conjuntos declarados BIC que atraviesan el concejo y resumen buena parte de la historia de Mieres. Se trata del Camino de Santiago, el conjunto industrial del Pozo Santa Bárbara, el poblado minero de Bustiello y la Vía Carisa o de la Plata. Se trata de ámbitos de protección integral que reflejan el pasado medieval, industrial y romano del territorio, y que ahora quedan plenamente integrados en la ordenación urbanística municipal.

El Camino de Santiago

El Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, atraviesa Mieres de sur a norte y constituye uno de los elementos patrimoniales más extensos y complejos del concejo. El PGOU asume la delimitación oficial del conjunto histórico y su entorno de protección, que afecta tanto a tramos rurales como a áreas urbanas consolidadas. A lo largo de su recorrido aparecen elementos singulares como iglesias parroquiales, antiguas viviendas, puentes, fuentes, edificios culturales y espacios públicos que forman parte de la memoria colectiva del municipio. El nuevo planeamiento refuerza la necesidad de un Plan Especial de Protección y fija criterios claros para las intervenciones, priorizando materiales tradicionales, colores neutros y el respeto a la imagen histórica del camino.

Pozo Santa Bárbara

Otro de los grandes hitos patrimoniales es el conjunto histórico del Pozo Santa Bárbara, en el valle de Turón, uno de los ejemplos más representativos del patrimonio industrial minero de Asturias. Declarado BIC en 2010, este complejo reúne castilletes, casas de máquinas, subestaciones eléctricas y edificaciones auxiliares que dan testimonio de la intensa actividad extractiva del siglo XX. El PGOU reconoce su alto valor arquitectónico, tecnológico y social, y remite su ordenación detallada a un futuro Plan Especial, en coordinación con el Plan Territorial Especial de Hunosa. La conservación del conjunto, actualmente sin uso productivo, se plantea como una oportunidad para nuevos usos culturales, formativos o sociales vinculados a la memoria minera. La remozada sala de máquinas de la vieja mina es desde hace años un éxito espacio artístico que suma media docena de exposiciones internaciones de gran éxito.

Poblado minero de Bustiello

Especial relevancia tiene también el poblado minero de Bustiello, declarado BIC en 2017. Situado en la parroquia de Santa Cruz, este núcleo es uno de los ejemplos más completos del paternalismo industrial promovido por la Sociedad Hullera Española entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Iglesias, escuelas, viviendas obreras, residencias de ingenieros y espacios comunitarios conforman un conjunto urbano coherente y de gran valor simbólico. El nuevo PGOU recoge su protección integral y establece criterios que deberán desarrollarse en un Plan Especial, prestando atención a aspectos como los colores tradicionales –entre ellos el característico "rojo Bustiello"–, la composición de fachadas, los cerramientos y la recuperación de elementos originales. El objetivo es preservar la identidad del poblado sin renunciar a mejorar las condiciones de habitabilidad.

Vía Carisa o de la Plata

El cuarto gran ámbito patrimonial es la Vía Carisa o de la Plata, una antigua calzada romana vinculada a las campañas militares de finales del siglo I a. C. Su trazado, que conecta el interior de la Meseta con la costa asturiana, atraviesa Mieres en parte coincidiendo con el Camino de Santiago. Aunque muchos tramos han desaparecido por la transformación del paisaje, el PGOU reconoce su valor arqueológico e histórico y establece un régimen de protección cautelar hasta la aprobación de un instrumento específico. La Vía Carisa refuerza la idea de Mieres como territorio de paso y cruce de caminos desde la Antigüedad.

Más allá de la protección estricta, el nuevo PGOU introduce un cambio de enfoque: los bienes culturales dejan de ser considerados únicamente como elementos a conservar y pasan a entenderse como recursos estratégicos para el desarrollo local. La planificación urbanística busca compatibilizar la conservación con la revitalización urbana, el turismo cultural, la educación patrimonial y la recuperación de espacios degradados.

Con este nuevo planeamiento, Mieres consolida un relato propio basado en su historia milenaria, su pasado minero y su posición como eje de comunicaciones. "El PGOU no solo ordena el suelo: también protege la memoria y sienta las bases para que el patrimonio cultural sea una herramienta activa en la construcción del futuro del concejo", destacan los portavoces del gobierno local n.